Le Petit Train de La Mure accueille ses premiers passagers de la saison 2022

Le Petit Train de La Mure voit défiler les premiers passagers de sa deuxième saison après réouverture. L'attraction touristique était restée fermée pendant plus de dix ans à cause d'un éboulement qui a bloqué les voies sur plusieurs dizaines de mètres en 2010.

Une semaine après le début de la saison 2022 du Petit Train de La Mure, les touristes sont au rendez-vous ! Le trajet est accessible pour la deuxième année depuis sa réouverture. En octobre 2010, un pan entier de la falaise s'était effondré à proximité du barrage de Monteynard. La voie avait été recouverte par des tonnes de roches sur plusieurs dizaines de mètres. Le Petit Train de La Mure avait repris du service le 20 juillet 2021. Il avait alors accueilli, cette année-là, 22.000 voyageurs dont 52% d'Isérois.

Des passagers ravis

Ce samedi 23 avril, malgré la pluie, ils sont beaucoup sur le quai à attendre le train. C'est la première fois qu'ils vont le prendre pour la plupart, même s'ils en ont déjà entendu parler. C'est le cas de Martine et André. Ils sont venus en groupe, avec une association basée à Annemasse en Haute-Savoie. "On est venus découvrir le train, il est réputé, il est renommé", explique Martine. André, lui, avait entendu parlé de sa fermeture entre 2010 et 2021. "On était très contents de pouvoir enfin visiter cette attraction !", raconte-t-il.

C'est Stéphanie, la cheffe du train, qui contrôle les tickets. Elle va ensuite accompagner les voyageurs pendant tout le trajet. "C'est super sympa comme travail, les gens sont toujours agréables, s'enthousiasme-t-elle. Et puis avec de si beaux paysages, c'est un environnement de travail génial !". Claire, elle, reste à quai, elle tient la boutique de souvenirs du Petit Train et elle en est très fière. "Même moi, étant adulte, quand je monte dans le train, j'ai l'impression d'avoir huit ans, raconte-t-elle. Je fais mon petit tour, et c'est très agréable !".

La locomotive du Petit Train de La Mure tracte six voitures de voyageurs. © Radio France - Dimitri Morgado

Quelques minutes après le départ du train, un autre est sur le retour. À la sortie, les sourires se lisent sur les visages. "On a apprécié le calme, décrit Annick, originaire de l'Ain. Et on a trouvé très agréable d'avoir une activité qui accepte les animaux." Effectivement, sa chienne, Elven, était du voyage. Le mari d'Annick, Henri, est, lui, resté bouche-bée devant les paysages.

Le Petit Train, un atout pour La Mure

Le Petit Train traverse cinq communes en 45 minutes. "On va passer à travers les vestiges du patrimoine minier du territoire, notamment un puits de mine, raconte Louise de Guyon, la responsable du bureau d'information touristique de La Mure. On va également passer par des ouvrages d'art qui ont été construits pour ce train, notamment le double-viaduc de Loulla, qui est très impressionnant. Et enfin, le clou du spectacle, on va descendre du train pour pouvoir avancer sur les balcons du Drac pour découvrir la vue sur le lac de Monteynard et la chaîne du Vercors."

Si ce train permet de découvrir de nombreux endroits et ouvrages, il permet aussi aux touristes de s'arrêter à La Mure. "On a remarqué qu'on avait beaucoup de visiteurs qui passaient régulièrement par La Mure pour aller en vacances, notamment dans le Sud, explique Louis de Guyon. En fait, ils disent qu'ils s'arrêtaient pour la première fois parce que le train étant là, _ça leur donnait envie de s'arrêter et de découvrir ce renouveau touristique_."

Le Petit Train de La Mure permet aux touristes de s'arrêter dans la commune. © Radio France - Dimitri Morgado

Informations pratiques

Le Petit Train de La Mure accueille les visiteurs les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, jours fériés et ponts pendant la basse saison. Entre juin et août, en haute saison, le train est ouvert du mardi au dimanche. Le dernier départ de l'année 2022 se fera le dimanche 6 novembre.

Vous retrouvez plus d'informations sur le site internet du Petit Train de La Mure.