Le petit train de La Mure... en gare jusqu'au printemps 2021

Victime collatérale du confinement et des retards pris sur les chantiers, le petit train de La Mure ne pourra pas gravir les pentes de la Matheysine dès cet été. Le conseil départemental de l'Isère annonce à présent la date du printemps 2021.

Le petit train de La Mure devait être l'un des rendez-vous, l'un des temps forts de la saison estivale en Isère. Le retour de ce train touristique aux paysages fabuleux et aux pentes vertigineuses aurait du être la locomotive d'un été 2020 placé sous le signe du chemin de fer et du patrimoine. Las, les services du conseil départemental de l'Isère ont dû se rendre à l'évidence : la crise du coronavirus et les retards pris sur les chantiers ne peuvent pas permettre d'atteindre l'objectif dans ces conditions.

Mise en service reportée en 2021

« L’urgence, c’est de surmonter tous les obstacles techniques rencontrés sur ce chantier et par là même de relancer dans la sérénité l’activité des entreprises mobilisées. Il nous faut aussi, tirer les conséquences de la crise sanitaire. EDEIS et sa filiale la STLM, l’ensemble des entreprises, et les services du Département, sont pleinement mobilisés pour la réussite de ce projet structurant pour le territoire. Nous nous sommes engagés à remettre sur les rails le Petit Train de La Mure : rendez-vous donc au printemps 2021 ! », explique Jean-Pierre Barbier dans le communiqué du Département.

Si le Petit Train de La Mure ne va pas égayer le paysage de la Matheysine dès cet été, il reviendra l'an prochain, et dès le début de la saison 2021, puisque le conseil départemental évoque le printemps de l'année prochaine. Contre mauvaise fortune bon cœur, en somme.

Rappelons le montage budgétaire détaillé par le département : 31,5 millions d'euros, dont 21 millions du département, 6,5 millions financé par EDEIS, société actionnaire de la société du Train de La Mure (STLM) qui exploitera la ligne, et 2 millions pour la communauté de communes, comme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.