Le Petit train de La Mure reprend du service

Cette fois ça y est ! Espéré en 2020, attendu en juin puis début juillet en 2021, le Petit train de La Mure va emporter ses premiers nouveaux passagers ce mercredi. Une renaissance aussi attendue qu'onéreuse.

Après un voyage inaugural ce mardi 20 juillet, le Petit train de La Mure accueille ses premiers voyageurs ce mercredi. Ses premiers "nouveaux" voyageurs qui vont pouvoir découvrir la gare rénovée de La Mure, le départ de ligne entre maisons minières et forêts - avec vue sur la Pierre-percée, merveille du Dauphiné - puis la plongée, via notamment un enchainement de viaducs, vers La-Motte-d'Aveillans, jusqu'à la gare d'arrivée et enfin, un peu plus loin à pied, un spectaculaire belvédère au-dessus du lac de Monteynard et son barrage, face aux falaises Vercors.

Une ligne empreinte d'histoire

Une découverte pour certains, une redécouverte pour d'autres mais toujours avec la même histoire de mines, de charbons à conduire dans la vallée, d'hommes et de femmes qui ont façonné ce territoire et fait fonctionner cet équipement. Un train extraordinaire aussi parce que rare locomotive touristique à traction électrique. L'hydroélectricité a permis d'électrifier cette ligne dès le début du XXe siècle. La locomotive utilisée lors du voyage inaugural date de 1930.

Presque onze années sans train touristique

Il en a coulé de l'eau dans le Drac, l'Ebron et le lac de Monteynard depuis que le petit train de La Mure ne fonctionne plus. Transformé en train touristique en 1997 - alors entre Saint-Georges-de-Commiers et La Mure - sa voie a été coupée en octobre 2010 par un éboulement dans sa partie la plus vertigineuse, au-dessus du lac. Après des années d'hésitations, de tentatives de relance avortées, puis la volonté forte affichée par le département conquis par Jean-Pierre Barbier en 2015, et enfin l'arrivée d'un délégataire, la société Edeis, et trois ans de travaux, voilà le train rouge de retour. Sur la moitié de sa ligne originelle mais désormais avec des gares neuves, de la restauration à chaque bout et une boutique souvenir. Pour une paille tout de même : 34,7 millions d'euros d'investissement dont 21,7 millions pour le département, 6,6 millions pour le délégataire, 2 millions d'euros pour la communauté de commune de la Matheysine, aidés in fine par la Région et l'Etat. Il faut dire que le travail de remise aux normes et en état de fonctionnement était colossale : matériel roulant, rails ici, ballaste là, une catenaire en cuivre qui avait disparue pendant l'interruption de service, un tunnel à dépolluer de ses traces d'arsenic...

Des retombées pour tout le plateau ?

Un investissement pour sauver du patrimoine, de l'histoire et donner un éclat touristique supplémentaire à la Matheysine, qui espère en tirer profit évidemment. Il est entre autre un apport de visiteurs essentiel pour La Mine Image, le musée de La-Motte-d'Aveillans, situé sur la ligne, et dont l'entrée peut être couplée avec le voyage. Il est un moyen agréable de découvrir le secteur et ses paysages et d'avoir, pourquoi pas, envie d'y revenir. Les commerçants de La Mure sont plus sceptiques, qui craignent que les voyageurs ne quittent pas l'emprise de la ligne maintenant qu'ils ont aussi la restauration sur place et moins de temps à tuer qu'à l'époque où la voiture était à Saint-Georges-de-Commiers et qu'il fallait attendre le train pour redescendre.

Un dernier point d'interrogation est le prix du Petit train : en haute-saison (juin, juillet, août), 25 euros à partir de 16 ans et 20 euros entre 4 et 15 ans. Sans la restauration. C'est gratuit pour les moins de 4 ans mais c'est vite un budget pour une famille même si il existe aussi un tarif spécial de 82 euros pour deux adultes et deux enfants. A voir. Dans tous les sens du terme.