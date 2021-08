Le petit train de Nancy retrouve ses touristes mais pas les étrangers

C’est un des baromètres du tourisme à Nancy, la fréquentation du petit train avec des wagons qui ont retrouvé leur public. Place Stanislas, on compte moins d’étrangers, mais la baisse est compensée par le tourisme de proximité avec davantage de parisiens, de bourguignons et de nordistes.

« C'est joli. Il y a une belle architecture », le petit train attire au départ de la place Stanislas et si les trains touristiques de Strasbourg et Colmar n’ont pas retrouvé l’affluence d’avant Covid avec la désertion des touristes étrangers, à Nancy, le promène-touristes fait à nouveau le plein tous les après-midi.

Deux fois plus de places vendues au quotidien par rapport à l’an passé et on est quasiment revenu aux chiffres de 2019 selon la société alsacienne qui exploite le petit train à Nancy et six autres dans le Grand Est.

Moins d'étrangers à bord

A l’office du tourisme, place Stanislas, on confirme ces chiffres plutôt positifs pour les personnes qui viennent chercher un plan, des prospectus ou une place pour monter à bord du petit train. Si les étrangers représentaient 40% des visiteurs de la place Stanislas en 2019, ils ne sont plus que 15% aujourd’hui.

Soixante places et une visite des principaux bâtiments de la veille ville. © Radio France - Thierry Colin

Les américains et japonais ont disparu. Dans le quinté de tête des étrangers on retrouve dans l’ordre Allemands, Hollandais, Belges, Italiens et Suisses. Mais cette désaffection des étrangers a été compensée par l’affluence des parisiens et des touristes venus des autres régions voisines, notamment Hauts-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes.

Mis à part un couple de Belges qui ne parle que flamand, les passagers sont francophones, « C'est merveilleux, il y a toujours l'histoire derrière » et on voyage en famille, « ça fait plaisir aux enfants et ça permet d'écouter des petits commentaires un peu historiques ».

Des choses pas forcément mises en valeur dans les guides

Le commentaire sur l’hôtel de guise ou l’histoire de Stanislas est disponible en dix langues et le touriste a le temps de prendre des photos en se faisant saluer devant l’atelier vélo Dynamo au pied de l’église Saint-Epvre, « on visualise un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément mises en valeur dans les guides » confie un marseillais ravi de découvrir Nancy sans marcher.

Deux fois plus de places vendues au quotidien par rapport à l’an passé. © Radio France - Thierry Colin

Pour Hervé Divet, le directeur de Destination Nancy, « C’est positif par rapport à la saison que l’on vit actuellement, même si on reste prudent parce qu'on a aussi une arrière-saison à préparer en septembre et en octobre, qui est très belle habituellement à Nancy avec les journées du patrimoine, Le livre sur la place NJP, le jardin éphémère et on sait que l’on a habituellement une belle dynamique avec le city-break, l'idée de venir en week-end le vendredi soir jusqu'au dimanche ».

Les Parisiens, privés de destination lointaines découvrent la province depuis 18 mois et «ils sont ravis et ne se doutaient pas forcément de tous les trésors qu'il y a sur Nancy » assure le directeur de l’office du tourisme.

Mesures barrières et plein air rassurent. © Radio France - Thierry Colin

Un départ toutes les heures, place Stanislas pour un tour de 45 minutes. © Radio France - Thierry Colin