Le Petit Train touristique de la Mure de nouveau sur de bons rails !

La Mure, France

Le conseil départemental a organisé mardi une visite de presse sur le chantier en cours pour redonner vie au Petit Train de la Mure, à l'arrêt depuis l'éboulement du 26 octobre 2010 qui avait emporté une partie de la voie ferrée.

Première ligne électrifiée au monde

Construit au 19 ème siècle, quand la Matheysine exploitait des mines de charbon, ce train minier fut à l'époque la première ligne électrifiée au monde. Quand les mines ont fermé, le train est devenu un train touristique, à la couleur rouge flamboyante, connu sous le nom de Petit Train de la Mure. Avant l'éboulement, il transportait 70 000 passagers par an. Puis tout s'est arrêté avec l'éboulement. Dix ans après, il renaît de ses cendres.

La gare de la Mure sera le point de départ et d'arrivée du Petit Train © Radio France - Véronique Pueyo

Premier arrêt, la gare de la Mure où l'on trouvera un espace billetterie, une salle des pas-perdus, une boutique, un snack et un centre de maintenance et de remisage. Les travaux, prévus au départ sur 4 ans, auront duré moins de deux années. Un vrai challenge pour Gérard Mayer, le président de STLM, la société qui gère les travaux et qui sera ensuite chargée de l'exploitation du petit train. "C'est beaucoup de stress pour être prêt en juillet, mais c'est une aventure formidable! Notre objectif est de 120 000 visiteurs par an."explique-t-il.

Gérard Mayer, président de la société qui va gérer le Petit Train © Radio France - Véronique Pueyo

Un atout touristique majeur pour la Matheysine

Le train, avec sa locomotive historique, ses 2 wagons, sa baladeuse pourra transporter 200 passagers. 8 allers-retours par jour sont prévus pour un trajet aller de 15 kilomètres, entre la Mure et le Grand Balcon, parcourus en 40 minutes. Eric Bonnier, le maire de la Mure : "Le Petit Train est connu de partout ! C'est un atout touristique de premier plan. Il y a toujours des gens qui appellent l'office de tourisme pour savoir si le Petit Train fonctionne. Bientôt on pourra leur dire que oui !"

La gare de la Mure, d'où partira le Petit Train, est en plein chantier © Radio France - Véronique Pueyo

Une opération à 26 millions d'euros

Coût de l’opération, 26 millions d'euros, financés par le département à hauteur de 15 millions, mais aussi par la Communauté de Communes de la Matheysine, 2 millions d'euros, tout comme la Région, 2 millions d'euros. EDEIS, le délégataire de service public, a mis 6,6 millions d'euros sur la table, l'Etat, 160 000 euros.

Micro en main, Fabien Mulyk, vice-président et conseiller départemental Matheysine-Trièves assure la visite. Nous voici arrivés sur les lieux du futur restaurant panoramique. 150 places à l’intérieur, 56 sur la terrasse, avec vue sur le lac du Monteynard, en contre-bas. Le Petit Train n'ira pas plus loin. Pour rejoindre le Belvédère, il faudra faire quelques mètres à pied, à l'emplacement des anciens rails.

Le restaurant panoramique aura sa propre station d'épuration des eaux usées © Radio France - Véronique Pueyo

Un belvédère pour une vue à 360 degrés

Fabien Mulyk explique qu'il y aura des dispositifs de réalité augmentée pour découvrir l'environnement et le paysage majestueux, Vercors, Mont Aiguille. Un projet est à l'étude aussi pour observer les aigles royaux qui nichent dans les falaises.

Une vue à couper le souffle depuis le Belvédère © Radio France - Véronique Pueyo

Aline Thirial, présidente du comité de soutien du Petit Train de la Mure, participe à la visite avec joie. Depuis l’éboulement le 26/10/10, des citoyens , amoureux de leur patrimoine, s’étaient rassemblés dans ce collectif pour qu'on ne laisse pas le Petit Train a l'abandon. "Cela fait 10 ans qu'on se bat pour lui et maintenant, on voit le bout du tunnel ! Je me souviens qu'on a eu de hauts et des bas, des espoirs déçus, mais cette fois-ci, c'est reparti et pour de bon ! Quand je verrai le train circuler de nouveau cet été, j'en aurai les larmes aux yeux, c’est certain !"

Au loin, le Mont Aiguille se dessine. En contre-plongée, voici le lac du Monteynard © Radio France - Véronique Pueyo

Au-delà de cette limite et du tunnel, il y a l'éboulement qui a détruit la voie ferrée en 2010 © Radio France - Véronique Pueyo

En souvenir des mineurs et de Fabrice Marchiol

On aperçoit plus loin le lieu de l’éboulement. Fabien Mulik a alors une pensée pour Fabrice Marchiol, le maire de la Mure qui avait mis fin a ses jours en mars 2015, à l'âge de 41 ans : " Quand j'ai été élu conseiller départemental, avec Frédérique Puissat, il nous avait fait promettre de ne jamais lâcher ce dossier... Et bien, tu vois, Fabrice... On l'a fait ! " dit-il avec une voix, pleine d'émotion.

Le Petit Train de la Mure, 100 % électrique, fonctionnera d'avril à octobre. Il emploiera une dizaine de personnes à l'année et une dizaine d'autres durant la saison.