Le petit train touristique de Rouen est 100% électrique et Made in France

Rouen, France

Il est tout beau, tout neuf, silencieux et made in France. Le nouveau petit train de Rouen a été mis en service et inauguré ce samedi 1er juin 2019. Le train touristique 100% électrique de Transdev Rouen est garanti sans émission, ni pollution sonore. C'est le premier train nouvelle génération en Normandie, et l'un des premiers du genre en France.

En plus d'être plus écologique, le train est aussi muni de toits panoramiques transparents, de commentaires multilingues géolocalisés et d'écrans.