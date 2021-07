Le phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'Unesco, vingt ans d'attente

Il aura fallu presque vingt ans pour y parvenir puisque la première étape est intervenue en 2002, quand l'association alors en charge de la valorisation du site initie la démarche pour inscrire le phare sur une liste indicative. C'est seulement en 2016 que le dossier de candidature est officiellement lancé. Entre temps, la gestion du phare qui appartient à l'Etat, est confiée au SMIDDEST, syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde dans lequel on retrouve entre autres la région Nouvelle-Aquitaine et les départements de Gironde et Charente-Maritime. Et c'est en 2019 que la France dépose finalement le dossier auprès de l'UNESCO.

Il aurait dû être examiné l'an dernier mais la Covid est passée par là et la réunion du comité du patrimoine mondial a été repoussée d'un an. Peut-être un mal pour un bien d'ailleurs, puisque ce délai a permis de finaliser le vaste chantier de rénovation du phare qui aura duré 8 ans.

Le label Unesco offrirait un rayonnement mondial au roi de phares et phare des rois qui fut l'un des premiers sites classés monuments historiques en France en 1862 , en même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris.