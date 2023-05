Le phare de l'Espiguette, enfin restauré, ouvert aux visiteurs dans quelques semaines

Après des mois de travaux de restauration, le Phare de l’Espiguette va enfin ouvrir ses portes aux visiteurs. Rendez-vous le lundi 26 juin 2023. Le phare domine la plaine de ses 27 mètres de hauteur. La visite s’articule autour des jardins, de la cour intérieure et de l’espace muséo. "Et si monter les 111 marches de la tour du phare ne vous effraie pas, la promesse d’une vue spectaculaire au sommet sera au rendez-vous : un véritable spot à selfie ! De là-haut, la vue à 360° est exceptionnelle et le dépaysement est total".

Le site écotouristique du Phare de l’Espiguette est un espace remarquable et protégé, dont l’accès est réglementé pour sa préservation. Classé parmi les 21 Grands Sites de France, le site est accessible uniquement à pied en empruntant le passage balisé depuis l’aire naturelle de stationnement des baronnets : la passerelle en bois (dit platelage) chemine à travers les dunes.

L’accès au phare de l’Espiguette est réglementé et la réservation est obligatoire .

Ouverture de la billetterie courant juin

Le bon plan : l’aire naturelle de stationnement est gratuite pour les cyclistes et les piétons toute l’année et gratuite d’octobre à avril pour tous les véhicules.

Toutes les infos grand public sur www.phare-espiguette.fr