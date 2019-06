PHOTOS - Le phare de l'Espiguette sera ouvert au public après deux ans de travaux

Le phare de l'Espiguette, au Grau-du-Roi, ouvrira ses portes aux visiteurs à l'été 2021, après des travaux de rénovation et d'accessibilité.

Le Grau-du-Roi, France

Ce monument classé historique sera l'un des rares phares à être ouvert au public en France. La haute tour blanche et noire, qui guide toujours les bateaux dans la Méditerranée, sera restaurée et rendue visitable à l'été 2021.

Les toitures seront rénovées, les pierres réparées, les structures consolidées. Ces travaux vont durer près de 18 mois. Les dépendances et le parc alentour vont être transformé pour accueillir un véritable musée autour de son histoire.

Un monument chargé d'histoire

Construit en 1869, haut de 27 mètres, le phare offre une vue imprenable sur le site naturel classé de la pointe de l'Espiguette.

Son éclairage étant automatisé, le phare n'accueille plus de gardiens. Mais le maire du Grau-du-Roi, Robert Crauste, les a connus à l'époque où lui-même était encore médecin : "Quand on était gardien de phare avec de la famille, c'était compliqué pour les enfants de se rendre à l'école du Grau. Il fallait passer par un petit chemin, quelques fois envahi par l'eau ! Mais c'était aussi des moments extraordinaires. Ces enfants étaient perçus comme les enfants du phare et ça leur donnait une force".

Les escaliers en vieille pierre pour monter au sommet du phare. © Radio France - Guillemette Franquet

La vue sur le site classé de l'Espiguette depuis le haut du phare. © Radio France - Guillemette Franquet

La lentille de Fresnel du phare de l'Espiguette continue à éclairer les bateaux en mer. © Radio France - Guillemette Franquet

Les dépendances du phare accueilleront un musée sur son histoire. © Radio France - Guillemette Franquet