Le Phare en carton de la cité éphémère s'effondre au Havre

Ce mercredi, le Phare, l'une des structures en carton montée en ce moment au Havre, s'est effondrée pour cause de pluie puis de vent.

Le Havre, France

Dans le cadre d' "Un été au Havre", une ville en carton est installée en ce moment sur le Quai de Southampton. Il s'agit de l'oeuvre d'un artiste Olivier Grossetête qui avec son équipe et l'aide des habitants créent les Cités oubliées . C'est le cas du Phare en carton, une oeuvre d'environ 10 mètres de haut, qui avait été achevée mardi. Or il a plu mardi soir au Havre. Ce qui a sans aucun doute ramolli la structure. Ce mercredi, des rafales de vent de 50kms heures ont eu raison du Phare qui s'est écroulé !

La construction d'autres oeuvres continuent

Pas de quoi inquiéter la municipalité et l'artiste "habitué à ce genre d'évènements" . Olivier Grossetête met en place depuis bientôt une vingtaine d’année à travers toute la France et à l’étranger ce genre d'oeuvre monumentales. A la mairie, on précise que l'essentiel est d'avoir mené un travail collectif. D'autres oeuvres sont en construction sur le quai de Southampton.

La présentation des "Cités Oubliées" est prévue samedi. La population est invitée à les déconstruire dimanche. En fait le Phare n'a pris qu'un peu d'avance !

