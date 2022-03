Le photographe Sebastião Salgado exposera au Palais des Papes cet été

Amazônia, c'est le nom de l'exposition de l'été, au Palais des Papes, à Avignon. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado exposera ses œuvres en noir et blanc, sur une bande son de Jean-Michel Jarre. À voir du 27 juin au 30 novembre 2022.

C'est le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado qui exposera cet été au Palais des Papes à Avignon. Baptisée Amazônia, l'exposition parcourt le monde : Paris, Londres, Rome, Sao Paulo. Et donc Avignon, du 27 juin au 30 novembre. Plus de 200 photos en noir et blanc seront présentées au public dans la grande Chapelle. L'exposition sera immersive, grâce à une bande son composée par Jean-Michel Jarre à partir de bruits de l'Amazonie.

Archipel fluvial de Mariuá, Rio Negro, État d’Amazonas, Brésil, 2019 - Sebastião Salgado

Ces photos sont le fruit de neuf années de travail, de nombreuses missions au fin fond de l'Amazonie, auprès de tribus méconnues, dans l'un des endroits de la terre qui concentre la biodiversité la plus riche. "Ces images sont un témoignage de ce qui existe encore avant que davantage ne disparaisse. Pour que la vie et la nature surmontent l'extermination et la destruction, il est un devoir pour les êtres humains de la planète entière, de participer à sa protection", explique Sebastião Salgado.

Chaman Yanomami en rituel avant la montée vers le Pico da Neblina, État d’Amazonas, Brésil, 2014 - Sebastião Salgado

L'an dernier, l'exposition a été présentée à la Philarmonie de Paris. Pour vous mettre l'eau à la bouche avant son arrivée à Avignon, en voici quelques extraits.