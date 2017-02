Le pianiste bisontin Guillaume Bellom en lice pour les Victoires de la musique classique

A 25 ans, Guillaume Bellom fait déjà partie grands noms du piano, au niveau international. Ce soir, il est nommé dans la catégorie "révélation soliste instrumental" aux Victoires de la musique classique.

Il n'est pas forcément connu du grand public mais les amoureux de la musique classique savent que le pianiste Guillaume Bellom est à l'aube d'une belle carrière internationale. Cette sélection pour les Victoires de la musique classique, dans la catégorie "révélation soliste instrumental", il la voit comme une "forme de reconnaissance du milieu musical en France, qui fait plaisir et met en confiance pour la suite. Quelle que soit l'issue, dit-il, je suis déjà gagnant pour l'exposition que ça implique"

C'est donc avec le piano que Guillaume Bellom brille aujourd'hui mais le jeune homme est aussi un violoniste émérite. Il continue d'ailleurs à pratiquer le violon. "Je m'attache à être musicien avant que d'être pianiste" explique-t-il. Cette double passion pour le piano et le violon, il la vit depuis tout petit. Guillaume a commencé à étudier de front les deux instruments dès l'âge de six ans, lorsqu'il est entré au Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon. C'est là qu'il a obtenu, en 2008, ses prix de piano, de violon et de musique de chambre. Cap ensuite, en 2009, vers le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il est admis à l’unanimité. Il y décroche une licence violon suivi d'un doctorat de piano en 2016.

Autre date marquante dans le parcours de Guillaume Bellom : son premier prix au Concours International de Piano D’Épinal, en 2015. "C'est l'un des déclics" raconte-t-il, j'ai su ce que je voulais faire". Aujourd'hui, Guillaume vit à Paris et revient à Besançon tous les mois et demi environ. Sa vie est faite de concerts en France et à l'étranger. D'albums aussi. Il a enregistré les deux premiers avec son ami, le pianiste Ismaël Margain. Le prochain sera un album solo consacré à Schubert, Haydn et Debussy. La sortie est prévue le 2 juin 2017.