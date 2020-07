Le Pic du Midi de Bigorre rouvre ce samedi

Après quatre mois de fermeture liée au coronavirus, l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre rouvre au public ce samedi 4 juillet. Cela a nécessité de mettre en place plusieurs procédures afin de s'assurer que toutes les consignes sanitaires soient bien appliquées.

Nicolas Bourgeois, directeur adjoint du Pic du Midi, détaille les mesures pour la réouverture Copier

Réservation et sens de visite

Toutes les normes mises en place par l'observatoire ont été labellisées par l'AFNOR. "Il faudra réserver sa cabine pour monter au Pic sur notre site Internet ou en arrivant, précise Nicolas Bourgeois, le directeur adjoint du Pic du Midi de Bigorre, et après se présenter à l'horaire comme pour l'embarquement d'un avion". Le nombre de places sera limité par télécabine pour éviter la promiscuité. Jusqu'à la fin août, le premier départ se fera à 9h30, la dernière montée à 17h30 (16h jusqu'au 13 juillet).

Un sens de visite a été mis en place à l'observatoire, il va de pair avec l'obligation de porter un masque dans les espaces intérieurs et la présence de gel hydro-alcoolique à de nombreux endroits. "L'avantage du Pic c'est qu'on a un site immense, la plus grande infrastructure de haute-montagne accessible uniquement par téléphérique. Ça représente un hectare de plancher, et assez peu de lieux où l'on va se retrouver confiné". Le Pic du Midi de Bigorre "s’engage à maintenir l’ensemble des propositions de son programme de visite", qui comprend notamment le ponton panoramique, la coupole d'observation et les restaurants.

Un rebond espéré après une très bonne année 2019

Le Pic du Midi de Bigorre compte sur cette saison estivale pour repartir de l'avant après une très bonne année 2019 : le meilleur chiffre d'affaires des vingt dernières années, 7,1 millions d'euros, et quasiment 140 000 visiteurs accueillis. "On était en pleine ascension, grâce à tous nos travaux d'agrandissement et de modernisation, explique Nicolas Bourgeois, le fait d'avoir tout arrêté nous a coupé l'herbe sous le pied. On a bon espoir que le public revienne et soit au rendez-vous".