Le Pin Galant de Mérignac ne "rouvrira pas avant début janvier" regrette son directeur

Dans le monde de la culture girondine, il y a ceux qui trépignent d'impatience et ceux qui savent que tout reprendra finalement début janvier. Après les précisions du Premier Ministre ce jeudi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a confirmé que les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir le 15 décembre prochain. En Gironde, les directeurs de salles s'organisent déjà pour être prêts ce jour-là et accueillir du public et les artistes en respectant le protocole sanitaire.

Malheureusement, toutes les salles girondines ne seront pas opérationnelles à cette date. Le Théâtre Femina à Bordeaux ou encore le Pin Galant à Mérignac, par exemple. Le directeur de cette dernière, Philippe Prost, explique qu'il faut "plus de _trois semaines pour remettre la machine en marche_, refaire venir des artistes, etc." Il ajoute : "Nous ne sommes pas un théâtre de production avec des décors qui sont les nôtres, etc. il faut tout faire venir et c'est toute une logistique."

Au Pin Galant, près d'un tiers des 66 spectacles prévus entre janvier et juin 2021 ont dû être annulés explique son directeur, "principalement des artistes qui viennent du Brésil ou encore d'Australie. Mais sinon, on va rester fidèle à la plaquette que nous avions faite."

Au Pin Galant, il reste encore beaucoup de "plaquettes janvier-juin 2021" à diffuser pour faire la promotion des spectacles à venir. © Radio France - Yvan Plantey

Avancer l'horaire des spectacles

À l'inverse, l'Opéra de Bordeaux dispose de "trois troupes permanentes qui s'entraînent au quotidien ici et qui sont prêtes à jouer, à faire des concerts à n'importe quel moment", note Olivier Lombardie, le co-directeur de l'Opéra. Il explique avoir réussi à avancer l'horaire des représentations pour pouvoir respecter le couvre-feu à 21h qui sera imposé à partir du 15 décembre.