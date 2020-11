Le pistolet du tout premier James Bond mis aux enchères

Son nom est Bond, James Bond. Et face au Dr.No, son arme est un Walther PP, un objet culte pour les amoureux de la saga qui devrait être très disputé le 3 décembre prochain lors d'une vente aux enchères à Los Angeles. D'après les premières estimations, il pourrait même s'arracher jusqu'à 200 000 dollars. Et pour cause : l'objet est l'un des deux accessoires utilisés par Sean Connery, décédé il y a une dizaine de jours, dans ce tout premier James Bond porté à l'écran en 1962.

"La silhouette de 007 tenant cette arme allait devenir l'une des images les plus emblématiques de la saga James Bond, et l'une des références populaires les plus identifiables de tous les temps", explique Martin Nolan, directeur exécutif de la maison de ventes Julien's Auctions qui organise ces enchères. L'arme semi-automatique, dans ses différentes versions, reste d'ailleurs privilégiée jusqu'à aujourd'hui par l'espion britannique.

500 objets du cinéma hollywoodien en vente

Le pistolet ne sera pas le seul proposé à la vente. Parmi les 500 accessoires symboliques du cinéma hollywoodien présents dans le catalogue, on notera également le blouson de cuir porté par Arnold Schwarzenegger dans "Terminator 2: le Jugement Dernier" ou encore le casque de pilote de chasse porté par Tom Cruise dans "Top Gun", tous deux estimés entre 30 000 et 50 000 dollars.