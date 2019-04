Le plaisir de lire le Vaucluse avec une souris de papier

Le département de Vaucluse publie un livre pour inciter les enfants à goûter au plaisir de la lecture sur papier. Joël Rumello et Fred Saurel ont mis en scène Bulle Souriceau pour découvrir terroirs et monuments du Vaucluse.

Avignon, France

Le périple de Bulle Souriceau permet au département de Vaucluse d'affirmer son attachement au livre papier à l'heure du numérique. Bulle Souriceau était la petite souris des archives départementales de Vaucluse, l'auteur Joël Rumello lui a entrouvert les portes du Vaucluse pour affronter les touristes du Palais des Papes, tomber dans la Sorgue, survoler le Ventoux. Le dessinateur vauclusien Fred Saurel a semé des indices pour savourer le Vaucluse: "un petit sandwich qui traîne ou des clés cachées. Quand j'étais enfant j'aimais rester longtemps sur une illustration. Là, on voit des amandes et des olives, on peut imaginer que Bulle Souriceau les a cueilli dans l'image précédente".

Une histoire de souris pour susciter le plaisir de lire sur papier

L'auteur, Joel Rumello a voulu une histoire sur papier quand tout le monde a une application pour téléphone portable ou une tablette, il défend le livre : "le livre-papier est un outil de politique publique". Le département "veut faire entrer dans un maximum de foyers le livre. Le plaisir de lire passe aussi par le toucher. Il faut susciter ce plaisir dés le plus jeune age. L'idée c'est de créer un désir de lecture chez l'enfant pour que les gamins lisent un autre livre puis un autre puis encore un autre et que ça continue après Bulle Souriceau".

Le livre Bulle Souriceau - A Nous Deux le Vaucluse sera distribué dans les espaces sociaux du département, les écoles et les bibliothèques. l'ouvrage est gratuit depuis ce weekend pour tous les visiteurs des musées du département.

Joël Rumello "Bulle Souriceau est un outil de politique publique pour susciter le plaisir du livre papier" Copier

Le dessinateur Fred Saurel a caché le sandwich de Bulle Souriceau dans les archives départementales © Radio France - Philippe Paupert