Sur la porte du bar, les associés annoncent les réunions d'information à venir "le 23 et le 30 août à 19h, on vous expliquera pourquoi ce lieu fermera"

Poitiers, France

C'est la fin de l'aventure pour ce bar ouvert depuis 2011. A la fin du mois de juin, des défaillances dans le dispositif de sécurité incendie avaient été constatées et l'établissement avait dû cesser d'organiser des concerts. Une rentrée d'argent d'autant plus nécessaire que les travaux à réaliser s'élèvent à plus de 70.000 euros. Les locataires ont tenté de récolter la somme via une cagnotte en ligne mais seuls 5.300 euros ont été récoltés. Les gérants ont donc été contraints de demander la liquidation judiciaire de leur établissement : "financièrement ça devient compliqué" explique Julie Reynard, l'une des associés.

Une perte importante pour la vie culturelle de la ville

Le Plan B est devenu au fil des années un véritable pilier de la vie associative et culturelle poitevine. Des débats y étaient régulièrement organisés autour des questions de la défense des droits de l'homme et de l'environnement. Les clients pouvaient également s'y restaurer avec des produits locaux et bio, bouquiner en empruntant un livre dans la bibliothèque, participer à des ateliers de langues des signes et de théâtre, ou simplement venir échanger autour d'un verre dans une ambiance conviviale. Les concerts qui y étaient organisés rencontraient un grand succès. Le bar était une vitrine pour beaucoup d'associations et d'artistes locaux.