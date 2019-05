Le plan incliné de Saint-Louis Arzviller fête ses 50 ans ce week-end

Arzviller, France

Il est unique en Europe, et il fête ses 50 ans ce week-end ! Le plan incliné de Saint-Louis Arzviller, en Moselle, est en service depuis 1969. L'ascenseur à bateaux remplace à lui seul 17 écluses sur le canal de la Marne au Rhin. En plus des navires qui l'empruntent, plus de 70.000 visiteurs viennent chaque année visiter cette impressionnante prouesse technique.

Des travaux impressionnants qui ont profité au village d'Arzviller

Le maire d'Arzviller et guide sur le plan incliné depuis 30 ans, Michel Carabin, était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Lorraine. Enfant, Michel Carabin se souvient des travaux "impressionnants", "des milliers de camions qui passaient". Des travaux qui ont permis au village d'Arzviller de profiter des milliers de m3 de remblais de terre, pour faire un terrain de foot, une promenade, un lotissement...

Comment attirer plus de touristes?

Le plan incliné a connu aussi des déboires ces dernières années : un accident sérieux en 2013 puis des pannes, dont une récemment. "Pour ce week-end, le plan va fonctionner mais au ralenti après le changement d'une pièce : 18 minutes pour descendre au lieu de 4 minutes", précise Michel Carabin. Comment faire pour attirer plus de monde sur le plan incliné? Il recevait jusqu'à 150.000 visiteurs par an avant l'accident de 2013. "L'ouvrage doit être plus fiable, nous devons continuer communiquer et embellir les bâtiments d'accueil", précise Michel Carabin. Un nouveau point de restauration a été mise en place récemment.

Un programme festif ce week-end

Popur ce week-end festif, une scénographie "extraordinaire" selon le guide a été installée, elle retrace la construction du plan incliné sur 60 m de long. Au programme également: des concerts, des animations pour les enfants, une visite du plan en réalité virtuelle, ou encore des tours en bateaux.Pour les parkings, il est conseiller de se garer dans les communes alentours et d'emprunter des navettes mis à la disposition des visiteurs pour se rendre sur le site.

