Le planétarium de Nantes rouvre ses portes au public

Il y avait du monde pour la réouverture du planétarium de Nantes ce samedi 3 juin. Après plus d'un an et demi sans accueillir de public, les employés étaient heureux de pouvoir retrouver ce lieu de voyage dans l'espace avec leur public.

Quelques minutes avant l'arrivée des premiers visiteurs, les employés sont à la tâche pour les dernières finitions. Véronique Dubois, la directrice et Esteban Boureau, un des cinq médiateurs, utilisent des bombes de peinture pour créer un marquage au sol. Rappel que nous sommes toujours en pleine pandémie.

Un petit coup de bombe sur le sol avant l'arrivée des premiers visiteurs. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une file d'attente se forme bien avant la première séance prévue à 14h. Parmi les visiteurs, beaucoup de familles venues avec des enfants de tous les âges. "Je vous invite à avancer tranquillement, vous avez un peu de gel hydroalcoolique avant de monter dans la fusée", dit-en rigolant Esteban Boureau.

Décollage imminent

Véronique Dubois compte le nombre de personnes, pas plus de 59 places à l'intérieur. Ce week-end les séances sont exceptionnellement gratuites et attirent du monde. "On est heureux de voir qu'il y a autant de monde", se réjouit la directrice du planétarium. Le lieu fête ses 40 ans cette année avec une toute nouvelle disposition et une formule qui continue d'attirer.

Cyril est venu avec ses deux enfants, Maé et Thaïs. Cette dernière s'intéresse au cosmonaute : "J'ai envie de voir l'intérieur des fusées parce que c'est intéressant de voir dans quoi ils vont vivre." Pour son petit frère "on en parle pas trop en classe et puis là ça va faire du bien" de revenir dans un lieu culturel.

Pour l'occasion, Stéphane Boureau reçoit les visiteurs dans une combinaison de cosmonaute. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Des étoiles dans les yeux

Les spectateurs s'installent dans une salle presque comble. Esteban Boureau, rejoint alors le centre de la pièce, sous un dôme de plus de 200 mètres carrés. lance l'animation. "Il y a un et demi c'était la dernière séance qu'on a fait, alors du coup je suis un petit peu ému", souffle-t-il dans le micro sous son déguisement de cosmonaute. La séance commence : 20 minutes autour de la mission Alpha qui se déroule devant les yeux du public. Celle à laquelle participe actuellement le cosmonaute français Thomas Pesquet.

La tête de gondole de la recherche spatiale française présente son environnement quotidien dans la station spatiale internationale. Entre deux extraits, Esteban Boureau égraine les anecdotes sur une mission hors-norme. Fin de la séance, le médiateur remercie les spectateurs sous les applaudissements. Les lumières se rallument doucement. "C'était génial", lance un enfant à sa mère. Les petits et les grands repartent avec des étoiles dans les yeux.