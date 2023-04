Le plus ancien chœur de chants de marins de l'île de Ré fête ses vingt ans !

Vingt ans ! Un bel anniversaire pour le plus ancien groupe de chant de marins de l'ile de Ré. L'occasion d'organiser un concert à la salle des fêtes d'Ars-en-Ré, lieu de naissance des "Gaillards des pertuis", en 2003. Avant, il n'existait pas de groupe de chants de marins sur l'île : "Personne pour raconter et partager la vie des marins sur les océans et dans les ports" pour le fondateur Jean-Pierre Neveur, c'est inacceptable : "Avec un groupe de copains en 2003, où on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun chant de marin sur l'île de Ré. On a donc voulu le créer".

ⓘ Publicité

Au départ réservé aux hommes, les Gaillards ont finalement rapidement ouvert la porte aux Gaillardes qui souhaitaient les rejoindre pour étoffer leur répertoire : beaucoup de chants de marins sont en réalité des chants de femmes qui attendent leur époux !

Depuis 2003, un autre groupe a aussi vu le jour sur l'île, les Frères du port, mais les deux groupes ne sont pas exactement sur le même répertoire. Pas de jalousie, donc, surtout que beaucoup d'adhérents sont dans les deux chœurs. Chez les Gaillards, " On est sur un répertoire plus traditionnel, loin des tubes comme ceux de Aznavour " confie Jean-Pierre Neveur. Avec pour objectif de perpétuer et maintenir en vie les chants moins connus. Certains nous ont fait cadeau de leur chant préféré :

loading

Seule exception au programme? Le célébrissime Santiano qu'ils chantent à la fin de chaque concert.

Lutter contre l'isolement des mois d'hiver

La plupart sont là pour chanter, forcément, mais pas que ! confie Françoise: "L'ambiance est très chaleureuse, et on s'amuse bien ! On est avant tout une bande de copain... La troisième mi-temps, ça nous connait, c'est sûr!"

loading

Fernand Pajot, un Gaillard de 87 ans ajoute : "l'été, on est envahi par les chorales, les grands chanteurs qui sont de niveau international, mais nous, on est vraiment que des gens du pays. Et ça, ça permet d'animer cette ville locale parce que vous vous rendez pas compte mais il n'y a quasiment plus personne dans le village. Maintenant, il y a même pas un tiers du village qui est occupé. Donc on garde quand même ce contact entre nous. Et puis, j'ai toujours chanté, je ne peux pas vivre sans chanter... Je tomberais malade et je mourrais tranquillement. "

loading