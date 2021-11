Le plus bel arbre de France pourrait bien se trouver à Strasbourg. 29 mètres de haut, 5,60 mètres de circonférence à la base du tronc, une canopée dorée qui couvre plus de 500 mètres carrés et plus de 120 ans d'existence. L'imposant gingko biloba de la place de la République de Strasbourg figure parmi les 14 nominés au titre d'"Arbre de l'Année 2021". Le concours récompense un spécimen remarquable pour ses caractéristiques "naturalistes, esthétiques, historiques" détaille le site du concours organisé par l'Office national des forêts, l'association ARBRES remarquables et le magazine Terre Sauvage.

Le géant de la place de la République a été choisi parmi cinq autres arbres lors d'un concours régional du mois de juillet 2021. Et de loin : il a recueilli 82% des voix. "L'arbre aux 40 écus" fait maintenant partie des quatorze finalistes, un par région.

Le gingko biloba en lice a été planté il y a 120 ans, sous le règne de l'empereur Guillaume II. © Radio France - François Chagnaud

Les Strasbourgeois croient aux chances de victoire du grand arbre de la place de la République Copier

Le charme du géant de la Neustadt ne laisse pas les passants indifférents, même les habitués. "Il est absolument magnifique. Il est très haut, très large, il est superbe ! Je le regarde dès le printemps et maintenant, c'est comme s'il rendait tout le soleil qu'il avait eu dans l'année", s'exclame Nicole lors de sa promenade quotidienne place de la République.

"En automne, avec les feuilles presque dorées, ça fait de superbes photos. C'est un arbre que je connais depuis mon enfance, puisque j'ai grandi ici. C'est à la fois des souvenirs et un beau décor", renchérit William, son appareil photo à la main.

Vous avez la possibilité de voter jusqu'au 4 janvier 2022. Si le gingko de la place de la République l'emporte, il figurera parmi les candidats au titre d'Arbre européen de l'Année.