Patrick Sébastien et sa troupe de 50 artistes internationaux repoussent leur tournée en raison de la crise sanitaire.

"Le plus grand cabaret du monde" reporte d'un an son spectacle à Tours

Le spectacle prévu à Tours en décembre 2020 est repoussé d'un an

Après ceux de Patricia Kass et des Rabeats, il y a quelques jours, un autre spectacle prévu à Tours dans les semaines qui viennent est reporté en raison de la crise sanitaire. La représentation du spectacle "Le Plus Grand Cabaret Du Monde" programmée au parc expo de Tours le 13 décembre 2020 est repoussée d'un an.

Toute la tournée prévue de novembre à janvier est reportée

Patrick Sébastien et les 50 artistes internationaux s'engagent à tous venir à Tours le 23 décembre 2021. Le communiqué de presse de la société de production précise que "la limitation des rassemblements en salle à 1000 places maximum et la distanciation sociale entre groupes de spectateurs rendent impossible la tenue du spectacle nécessitant l’intervention de plus de 80 personnes".

Si vous ne pouvez assister à cette nouvelle date, vous pouvez envoyer vos billets jusqu'au 15 janvier 2021 pour remboursement :