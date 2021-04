Le festival ArtSonic à Briouze, dans l'Orne, jette l'éponge à son tour. L'événement prévu fin juillet n'aura pas lieu, face au contexte sanitaire et aux contraintes trop strictes des autorités qui auraient "aseptisé" le festival, selon ses organisateurs.

Le plus grand festival de l'Orne, ArtSonic à Briouze annulé pour la deuxième année de suite

Il devait fêter cette année son vingt-cinquième anniversaire. Le festival ArtSonic de Briouze, le plus grand festival de l'Orne avec 20.000 spectateurs par an, n'aura pas lieu cette année. C'est la deuxième annulation consécutive, après celle de l'édition 2020, déjà, à cause de l'épidémie de coronavirus.

Pas de camembert chaud et un festival "aseptisé"

L'édition 2021 était prévue au milieu de l'été, les 23 et 24 juillet. L'épidémie aurait pu refluer d'ici là. "Nous avons pris le recul nécessaire pour étudier les restrictions imposées par le gouvernement", expliquent pourtant les organisateurs, et "les annonces de mercredi nous confortent dans notre décision".

Comment vous imaginer si peu nombreux à Briouze, assis, masqués et distanciés devant des concerts ? Et très probablement sans camping, sans bar et sans restauration, pourtant indispensables à votre accueil

Les organisateurs rappellent qu'ils dépendent à 90% des ressources propres du festival. L'interdiction probable du bar, du camping, de la restauration et ses célèbres camemberts chauds, et les jauges resserrées avec un public limité à 5.000 personnes assises, rendaient l'équation impossible : "Ce programme aseptisé aux minces perspectives d’évolution ne permet pas d’organiser un festival".

25 salariés et 500 bénévoles pour le festival

Les billets déjà vendus seront valables pour l'édition 2022, déjà prévue quasiment aux mêmes dates les 22 et 23 juillet de l'an prochain. Les billets sont également remboursables. Les organisateurs déplorent de priver "près de 25 salariés de contrats de travail, auxquels s’ajoutent 200 artistes et leurs équipes, 110 prestataires et fournisseurs majoritairement locaux, 500 bénévoles" de festival.