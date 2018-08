Cannes, France

La 13e édition des Plages Electroniques démarre ce vendredi à Cannes. C’est le plus grand festival de musique du Sud Est de la France. Près de 40.000 personnes sont attendues pendant 3 jours à partir de ce vendredi 10 août jusqu’à dimanche. Un petit village festif s’étale sur plus de 40.000 m2 entre les marches du Palais des Festivals et la plage. Au total 4 scènes sont montées : la plus grande sur la plage, une autre sur la terrasse du Palais des Festivals, la troisième au pied des marches du Palais et la dernière, un dancefloor éphémère installé dans la Rotonde du Palais pour accueillir les festivaliers de 1h du matin à 5 heures.

43 artistes parmi lesquels des artistes azuréens

Le festival accueille pendant 3 jours, 43 artistes dont les têtes d’affiche Kygo, le Niçois The Avener ou encore les deux frères Bigflo et Oli. Les organisateurs laissent la place aussi aux artistes locaux comme le Dj Boris Way, dont le clip tourné à Nice a été vu des millions de fois sur internet, autre artiste des Alpes-Maritimes JC Laurent.

Des facilités de transport

L'organisateur "Panda Events" a pensé à tout pour faciliter le transport des festivaliers. Des navettes pour rentrer de Cannes à Nice sont proposées le soir pour un montant de 3 euros. Des prix ont été négociés avec 3 parkings de Cannes : les parkings Ferrage, Suquet et le parking Lamy. Les prix proposés en présentant son billet du festival sont de 5,5 euros ou 8 euros. La SNCF met aussi un train supplémentaire à 5h du matin pour faciliter le retour des festivaliers au petit matin après les "After".

Sécurité maximale

La sécurité pendant le festival de musique est renforcée. La police municipale de Cannes renforce ses patrouilles en partenariat avec la police nationale et la Force Sentinelle. Plusieurs interdictions ont été prises par la mairie. Par exemple, les gros sacs, valises et autres bagages sont interdits dans un périmètre autour du Palais des Festivals. Interdiction aussi de boire sur la voie public. Et pendant le festival la plage Favre Lebret est interdite aux baigneurs sans billet de midi à 7h du matin. Pour prévenir les incidents en mer ou noyade, la plage Macé est interdite après les concerts.

800 personnes mobilisées chaque jour du festival

Pour le plus grand festival de musique du Sud-Est de la France, 800 personnes sont mobilisées chaque jour dont 185 agents de sécurité, techniciens, serveurs, vendeurs. Au fil des années, la manifestation a pris de l’ampleur et l’organisation s’est professionnalisée explique la mairie. La première édition des Plages Electroniques avait rassemblé 500 personnes aujourd’hui près de 40.000 personnes sont attendues.

Le montage du festival dont la Scène Plage dure une semaine. © Radio France - Justine Leclercq