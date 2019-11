Le plus grand paquebot de croisière d'Europe en escale au Havre ce week-end

Le Havre, France

Avec ses 67 mètres de haut, 331 de long et 43 de large, il ne passe pas inaperçu sur le port du Havre. Le Grandiosa, le plus grand navire de croisière d'Europe, y est amarré tout le week-end. Il est arrivé vendredi 1er novembre, tout droit des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. France Bleu a pu le visiter. Retour en images.

Un géant des mers

Le MSC Grandiosa, avec ses 2 421 cabines, peut accueillir jusqu'à 6 334 personnes. Des hôtes qui peuvent profiter des 12 restaurants, 21 bars, du casino, de l'espace shopping de 1 137 mères carrés mais aussi des piscines et d'un Sauna de plus de 1000 mètres carrés. La compagnie accorde une grande importance aux divertissements : "nous n'avons pas une mais deux salles de spectacles ! Elle est spécialement conçue pour accueillir les spectacles du cirque du soleil" insiste Patrick Pourbay, PDG de MSC France et Belgique.

La "promenade", l'allée centrale du paquebot © Radio France - Rudy Pupin

Parmi les douze restaurants à bord, un bistrot typiquement français © Radio France - Rudy Pupin

Le terrain de basket du bateau © Radio France - Rudy Pupin

Ce nouveau géant des mers impressionne les premiers visiteurs. "On en prend plein les yeux, c'est fabuleux, cela brille de partout. C'est très grand, c'est immense ! J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma cabine", indique Lise, qui vient tout juste d'embarquer.

L'une des piscines extérieures dispose d'un écran géant © Radio France - Rudy Pupin

L'espace détente du navire © Radio France - Rudy Pupin

Le navire prendra ensuite la direction de Hambourg, en Allemagne la semaine prochaine, où il sera inauguré.