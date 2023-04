Le plus grand parcours gonflable d'intérieur de France au centre aquatique Nungesser pendant les vacances

Fanny, Guillaume et leurs enfants Henri et Eloise ont bien profité du parcours Ninja Warrior au centre aquatique Nungesser de Valenciennes

Après avoir franchi les gros rouleaux bleu, le mur d'escalade et autres obstacles, les jeunes aventuriers descendent sur le grand toboggan du parcours installé sur le côté du bassin olympique, Sacha 9 ans et Célia 15 ans sont conquis "c'est trop bien" lance le plus jeune "c'est trop drôle" confirme l'adolescente.

En revanche, n'est pas ninja warrior qui veut et c'était un peu plus compliqué pour Antoine, un papa " ah ben moi j'étais crevé, c'est pas si évident" mais l'apprenti aventurier est quand même content de l'expérience "c'est trop bien, ça renouvelle l'expérience de la piscine".

Même enthousiasme pour Guillaume venu avec sa petite famille "ça amuse tout le monde, grands et petits", le papa qui a même des petites idées à donner au constructeur, pour un parcours*" plus grand (...) avec un final dans l'eau ce serait pas mal non plus"* propose t'il avec le sourire.

Une pyramide gonflable aussi dans l'eau

Pour multiplier les expériences le centre a aussi installé une pyramide dans l'eau dans un coin du grand bassin, Ana en ressort tout sourire "c'est très bien, c'est marrant".

Avec cette structure, le centre aquatique Nungesser répond à une demande des clients assure la directrice Amélie Prévost "demande de diversification et ludification des espaces, l'idée c'était de proposer une structure où ils puissent s'amuser sans impacter le tout public, nageurs et clubs".

La directrice qui ajoute que deux maitres nageurs sont dédiés à la surveillance des structures.

Un espace ouvert de 9h à 18h jusqu'au 30 avril avec votre billet d'entrée à la piscine, à partir de 8 ans accompagné et 10 ans seul.