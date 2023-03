Le plus grand planetarium de France ouvre à Vulcania en Auvergne

C’est un dôme de 22 mètres de haut, »qui peut contenir un bâtiment de quatre étages« détaille Jeanne Parisy, la conductrice de travaux pour Eiffage Construction Auvergne. Devant, mais aussi autour et au-dessus de nous, un écran d’aluminium blanc entre 8 et 900 m². De quoi embarquer les 314 spectateurs dans l’espace avec des séances toutes les demi-heure : deux films différents, adulte et enfant, et des animations scientifiques, notamment une pour apprendre à décrypter un ciel étoilé.

"Vast", l'un des deux films projetés dans le nouveau planétarium de Vulcania. © Radio France - Juliette Micheneau

Le parc dédié au volcanisme a aussi conservé son partenariat avec l’ancien animateur de l’émission « C’est pas sorcier », Jamy Gourmaud qui accueille virtuellement le public. Ajoutez à l’infrastructure, quatre salles d’ateliers scientifiques et Vulcania peut se targuer d’occuper ses visiteurs une demi-journée rien qu’avec ce nouveau planétarium.

L'animateur Jamy Gourmaud accueille virtuellement le public du planétarium de Vulcania. © Radio France - Juliette Micheneau

Un équipement que le parc attendait dès la saison dernière, mais dont la construction a été retardée par un incendie.

Vulcania promet également de nombreuses animations autour du vélo puisque le 11 juillet prochain, le parc puydômois accueillera le départ de la 10e étape du Tour de France. Un défi logistique immense sachant qu’il restera ouvert au public ce jour-là.