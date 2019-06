Le plus gros avion militaire français présent au meeting aérien de Jullouville début août

Le meeting aérien Piper Operation Cobra organisé à Jullouville le premier week-end d'août dans le cadre des festivités accompagnant le 75e anniversaire du D-Day et de la libération de la Normandie continue d'enregistrer les participations d'avions plus extraordinaires les uns que les autres.

Les organisateurs du meeting aérien Piper Operation Cobra peuvent se frotter les mains. Leur plateau ne cesse de s'étoffer avec désormais la confirmation de la présence dans le ciel de Jullouville de l'Airbus A400M Tactical Display, le plus gros « gros-porteur » en service de l’Armée française. Celui-ci est également le plus gros avion militaire européen.

Cette participation est d’autant plus exceptionnelle qu’elle permettra de proposer une démonstration dynamique complète de ce quadrimoteurs. Une démonstration identique à celle réalisée lors du Salon International de l’Air et de l’Espace du Bourget.

Une première en Europe

La confirmation de la présence de cet appareil a été faite à Philippe Renaudet, l'organisateur du meeting par le Général Serge Lefetz, le commissaire militaire de la manifestation aérienne (et également commissaire militaire du Salon International de l’Air et de l’Espace du Bourget). Cette participation est exceptionnelle car les milliers de spectateurs présents auront le privilège privilège de voir voler, le même jour, sur la même manifestation, deux avions hors normes : l’Airbus A350-1000 et l’Airbus A400M. C’est une première en Europe et au monde sur un meeting aérien civil, et associatif.

Pour Philippe Renaudet, l’organisateur du Piper Operation Cobra : « Une telle participation traduit l’intérêt majeur de l’Armée de l’Air pour cette manifestation du Piper Operation Cobra et ce, notamment compte-tenu de son intérêt médiatique évident pour le département de la Manche et la Normandie ».

Des mensurations hors norme

Conçu par le Groupe Airbus, l’Airbus A400M est plus gros avion militaire français. En service dans l’Armée de l’Air, il l’est également dans plusieurs armées de l’Air européennes et notamment celles de la Royal Air Force, de la Luftwaffe… Ses mensurations parlent d'elles-même : 42 mètres d'envergure, 45 mètres de long et 14 mètres de haut.