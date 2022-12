Le plus gros trail du Limousin, le Loup blanc, bat son record de participants en Creuse

Les températures négatives ne leur font pas peur. Malgré un thermomètre qui devrait descendre en-dessous de zéro le week-end des 10 et 11 décembre, 2.000 coureurs vont chausser leurs baskets pour grimper et dévaler les monts de Guéret. C'est un record de participation pour le Loup blanc, plus gros trail du Limousin.

ⓘ Publicité

Le Loup blanc devient un festival

Comme chaque année, les coureurs viennent de toute la France. Quatre courses en pleine nature sont prévues : 48km et 23km samedi ; 30km et 15km dimanche. Camille, venue exprès de Poitiers, s'apprête à faire son premier "Loup blanc" : "J'ai un peu peur du dénivelé mais ça va être magnifique, ce sera une bouffée d'air frais !"

Les Sports athlétiques marchois (SAM), le club organisateur, a voulu se renouveler cette année et ouvrir le Loup blanc à tous les amoureux de nature, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude de courir. En amont des courses, un festival a débuté mardi 6 décembre avec la projection du documentaire Marche avec les loups au cinéma de Guéret, ou encore une rando contée et des initiations trail. Vendredi 9 décembre, cinq court-métrages sur le sport et la nature seront diffusés à la Quincaillerie numérique. Au même endroit, samedi après-midi à 18h30, Philippe Propage, ex-entraîneur de l'équipe de France de trail, donnera une conférence.

Guéret, capitale française du trail ?

"On est très connus au niveau national dans le microcosme des coureurs à pied, mais on voulait faire partager l'événement localement, à tous les Creusois, en leur proposant d'autres activités", justifie Stéphane Fabre, vice-président des SAM. "Le renouvellement est nécessaire, ce n'est pas possible de faire tout le temps la même chose", souligne le président Julien Babeix.

Ce Festival du Loup blanc permet de mettre les projecteurs sur Guéret : "On pense qu'elle a tous les atouts pour devenir la capitale française du trail ou l'une des capitales françaises, sourit Julien Babeix. On a la chance d'avoir une ville dans un écrin de verdure, on a un tissu associatif fort, c'est une grande force qu'on veut montrer lors de ce festival."

Le programme

Vendredi : "Nature trail film festival" à 20h à la Quincaillerie numérique de Guéret

Samedi : départ à 7h30 du 48km, départ à 8h30 du 23km. A 18h30 à la Quincaillerie Numérique à Guéret , conférence "la préparation annuelle du traileur" avec Philippe Propage

Dimanche : départ à 8h du 30km, départ à 9h du 15km, départ à 9h30 de la marche nordique et la randonnée

Détails sur le site du Loup blanc.