"Le plus important, c'est d'ouvrir" : en Corse, les stations de ski vont s'adapter au protocole sanitaire

Skier oui, mais sous conditions. Après une saison 2020-2021 marquée par la fermeture des remontées mécaniques, les stations de ski vont pouvoir rouvrir leurs infrastructures au public cet hiver, si elles respectent un protocole sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé lors d'un déplacement en Haute-Savoie ce 6 novembre. En Corse, "s'il faut en passer par là, on le fera", car "le plus important est de rouvrir les remontées mécaniques", insiste le maire de Ghisoni, Don-Marc Albertini.

Ce protocole sanitaire impose notamment le port du masque dans les files d'attente des remontées mécaniques. "Je pense que le masque est rentré dans le quotidien des gens, et que ce ne sera pas une difficulté", estime le maire d'Asco, Bernard Franceschetti. Quant au pass sanitaire, qui deviendrait obligatoire si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants au niveau national, l'élu de montagne affirme que la mesure ne le "dérangerait pas, puisqu'on est habitué à le présenter un peu partout. Si tout le monde était vacciné, on en serait peut-être pas là. Mais il faudra bien appliquer la directive, si le gouvernement la prend."

"L'année dernière, on a loupé une très bonne saison. On a dû fermer pendant trois mois, et ça a été très frustrant", ajoute le maire de Ghisoni, Don-Marc Albertini. "À partir de la semaine prochaine, on va commencer à préparer les remontées mécaniques, à tester le matériel. Nous serons prêts dès les premières neiges", conclut-il.

