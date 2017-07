Le plus vieux château de Provence est à vendre

Construite il y a plus de 1000 ans, la forteresse de la Barben, près de Salon-de-Provence, peut s'acheter pour 15 millions d'euros. Comme ses jardins à la française, le château est classé monument historique. Ce vendredi, le tour de France passe à quelques kilomètres.

Au sommet de sa plus haute tour, le château de la Barben n' a pas de princesse endormie, mais une vue époustouflante sur les collines et le pays salonnais.

À l'origine, il a été bâti à partir du XIe siècle pour se défendre de l'ennemi. Mais depuis 1963, la famille Pilivuyt l'habite en le partageant avec le public, qui peut visiter une partie de la demeure et passer la nuit dans une des chambres d’hôtes.

Même les meubles sont à vendre

Mais la propriétaire se dit maintenant fatiguée. Le château est donc en vente dans une agence immobilière de luxe.

Sur l'annonce de Sotheby's, le prix est affiché : 15 millions d'euros. A ce tarif là, on achète uniquement les murs et les 300 hectares de terrain. Pour le mobilier et notamment des coffres du XIIe siècle, il faut ajouter un gros million.

"C'est un chateau féérique !" - Ghislaine Pilivuyt, la propriétaire

Les visites ont déjà commencé. Elles peuvent être longues car il y a une soixantaine de pièces à voir.

Le château est en très bon état avec ses plafonds à la française et ses gypseries du XVIIIe siècle. Il y a aussi un salon recouvert de peintures murales représentant Versailles et une grande salle parée de rares cuirs de Cordoue datant de 1680 provenant du château de Vauvenargues appartenant à Picasso.

Mais la propriétaire voit une autre richesse chez elle : "il est féérique. Àl'intérieur, quand on ferme les portes, on a l'impression d'être dans un rêve. Quand on fait des mariages ici, les invités sont subjugés".

Des jardins à la Française dessinés par Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV - Agence Sotheby's

Une clientèle internationale

À la Barben, les habitants se demandent maintenant qui va acheter le chateau ? L'agence immobilière Sotheby's a l'exclusivité de cette vente et semble viser une clientèle internationale. L'annonce sur son site internet n'est pour l'instant rédigée qu'en anglais.

"On espère que le futur acheteur profitera des vacances pour s'intéresser au chateau" explique une employée de Sotheby's. Encore propriétaire, Ghislaine Pilivuyt souhaite surtout qu'il laisse la demeure ouverte au public.