Le poème de Gauvain Sers sur l'incendie de Notre-Dame de Paris

Paris, France

Gauvain Sers est un amoureux des mots et il le prouve une nouvelle fois ce mercredi 17 avril. Moins de 48 heures après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chanteur originaire de Dun-le-Palestel a pris sa plume pour composer un poème engagé.

Les cinq paragraphes relatent l'événement de lundi soir. Gauvain Sers se glisse dans la peau de la bâtisse en flammes. Le chanteur (ou la cathédrale... ) se veut rassurant(e) : "Depuis lundi j'suis votre drame / jusqu'à c'qu'on me remette sur pied / depuis toujours j'suis votre dame / des artisans vont me soigner."

Le troisième couplet, lui tend à relativiser l'événement : "On me détruit, me reconstruit / et c'est le sort d'une cathédrale / mais est-ce alors le sort aussi / de tous ces gens d'avoir la dalle ?"