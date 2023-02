Le Poids des héros de David Sala, en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

Le Poids des héros de David Sala édité par Casterman

Une majestueuse et foisonnante recomposition de son enfance par David Sala

Dans Le Poids des héros , David Sala retrace sa trajectoire personnelle très tôt marquée par les figures tutélaires, mais non moins écrasantes, de ses grands-pères, héros de guerre et de la résistance.

En convoquant son point de vue de petit garçon, il nous plonge dans une majestueuse et foisonnante exploration de l'enfance et de l'adolescence.

Le recours à l'imaginaire permet d'approcher les zones d'ombre et les failles à bonne distance, tout en recomposant un parcours d'apprentissage et de transmission universel pour le lecteur.

Sans oublier la saveur impérissable des courses en vélo, de la découverte des premiers morceaux de rap US, des premiers temps d’initiation artistique à l'école de dessins Emile Cohl.

Le Poids des héros édité par Casterman © Radio France - David Sala

L'auteur, scénariste et illustrateur

David Sala

David Sala est né le 18 juillet 1973, à Décines (69). Après des études à l’école Émile Cohl, à Lyon, il réalise diverses couvertures de romans. Puis il publie, avec Jorge Zentner, sa première série de bande dessinée, Replay (trois volumes, Casterman, 2000). Cette collaboration se prolonge avec les quatre volumes de Nicolas Eymerich, Inquisiteur (Delcourt) entre 2004 et 2007. Il travaille également pour l’édition jeunesse, pour laquelle il produit plus d’une dizaine d’albums, dont son grand succès La Colère de Banshee, mais aussi La Belle et la Bête ou encore Féroce (tous au catalogue Casterman Jeunesse). En 2013, il revient à la bande dessinée et publie Cauchemar dans la rue pour la collection « Rivages noir/Casterman ». En 2017, il s’attaque avec brio à l’œuvre de Stefan Zweig, en signant une adaptation remarquée du Joueur d’échecs. Il est de retour en bande dessinée, en 2022, avec Le Poids des héros.