Le Poinçonnet : la randonnée France Bleu se prépare

Indre, France

Il y a environ 245.000 adhérents à la fédération française de randonnée en France, et sans nul doute encore bien plus de randonneurs, occasionnels ou réguliers. Et cela devrait encore se confirmer ce weekend avec les randonnées France Bleu organisées dans toute la France. Et notamment une au Poinçonnet, avec un départ à 18h30 du carrefour Picard pour une rando semi nocturne ponctuée par une soupe à l'oignon. Histoire d'allier le plaisir à l'effort, explique Claude Nivet.

Claude Nivet nous parle de la randonnée dans l'Indre Copier

Le GR du pays du val de Creuse candidat au titre de GR préféré des français

Claude Nivet rappelle que l'un des plus beaux sentiers du département, le GR du pays du Val de Creuse qui permet notamment de découvrir le rocher de la fileuse, est sélectionnée pour le concours du GR préféré des français, vous aurez d'ailleurs l'occasion de voter en novembre.