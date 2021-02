Le Poitiers Basket 86 présent en e-sport

L'association des OrKs Grand Poitiers, considérée comme une des plus grandes association de joueurs de jeux vidéos en ligne de France (avec plus de 200 membres) apporte son savoir faire au club professionnel du Poitiers Basket 86 pour créer une franchise basket e-sport. L'occasion aussi pour le club de basket poitevin de toucher un nouveau public, notamment via 2 jeux vidéos de basket : NBA 2 K et le jeu Rocket League (qui mélange le basket-ball et les voitures.)

L'équipe "PB 86 by orKs Grand Poitiers" (c'est son nom) pourra ainsi participer à différentes compétitions nationales et européennes.

Les deux jeux en ligne retenus : NBA 2K21 et Rocket League - PB 86

Pour Sylvain Maynier du PB 86 c'est une belle opportunité : "Le Covid a tout accéléré on avait eu l'idée il y a un bon petit moment avec la nouvelle équipe de direction du club, mais on est loin d'être les seuls, il y a des références un peu partout dans le monde du basket et en France aussi avec les clubs de Paris et de Cholet, mais de toutes façons c'est quelque chose qui va se généraliser et c'est tant mieux, ça donne de l'air, et puis c'est aussi d'actualité au moment où on passe de plus en plus de temps devant nos ordinateurs, en visio-conférences ou encore à suivre les matchs en ligne du PB 86, là ça sera encore autre chose, et puis ça permet aussi au club de toucher un autre public. Et les Orks vont pouvoir porter haut les couleurs du club à travers les maillots mais aussi notre salle Jean-Pierre Garnier."

la salle de basket "virtuelle" du PB 86 - PB86

Pour Pierre Mac Mahon, Président des Orks Grand Poitiers cette nouvelle aventure c'est du gagnant-gagnant :" C'est toujours intéressant de s'appuyer sur des expériences de clubs professionnels, bien structurés, comme on a pu le faire par le passé avec le Stade Poitevin Football. On a beaucoup de choses à apprendre, le débat n'est pas de savoir si le e-sport c'est du sport, là pour nous c'est aussi une reconnaissance de ce que l'on fait. Si la communauté de joueurs de jeux de basket n'est pas la plus importante, elle est en plein développement."