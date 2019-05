Le Poitiers Basket 86 sort un gros match face à Nancy et signe une victoire importante

Dans la course aux play-offs où chaque match est important, le PB86 s'impose 80-73 face à Nancy. Poitiers a su faire face avec des jeunes joueurs et des cadres blessés.

30ème journée du championnat de Pro B de basket et chaque match est important. Grâce à sa victoire à domicile sur Nancy 80-73, Poitiers conforte sa 9ème place synonyme de play-offs, Malgré des joueurs-cadres encore blessés, et grâce à des jeunes talents du club, les basketteurs poitevins n'ont pas tremblé pour aller chercher ce succès qui permet au PB86 d'aller aborder plus sereinement le prochain déplacement à Blois mardi, même si la qualification pour les phases finales n'est toujours pas dans la poche.

Victoire 80-73 sur Nancy du ⁦@pb86officiel⁩ grâce notamment à la remarquable prestation du jeune Clement Desmonts pic.twitter.com/G7Qzs5FtMU — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 3, 2019

Kevin Harley de retour de blessure a pu aider à remporter la victoire du ⁦@pb86officiel⁩ sur ⁦@SLUCbasketNancy⁩ pic.twitter.com/oPI7lavLzY — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 3, 2019