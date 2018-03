Monts-sur-Guesnes, France

Dans la cour du château de Monts-sur-Guesnes ce week-end, des femmes et des soldats mangent dans une écuelle et dorment dans des tentes, sur de la paille. L'association Vivre l'Histoire en Deux-Sèvres a reproduit un campement à l'ère de Napoléon, en 1809. Tout semble d'époque, des costumes au chaudron pour préparer le repas. L'objectif de ces passionnés : transmettre l'histoire française au public.

Marie-Hélène joue le rôle de lavandière sur le campement, où elle explique ce rôle de l'époque aux enfants et parents. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Ces passionnés veulent transmettre leur savoir

Pendant deux jours les bénévoles mangeront un repas d'époque préparé comme en 1809, dans une grosse marmite sur le feu. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Pour Jean Jacques Guinement, président de l'association de reconstitution historique, l’intérêt est de se faire plaisir tout transmettant quelque chose au public. "On joue un rôle, mais au plus près de la réalité. On se documente énormément. Pour le public c'est comme un livre d'histoire mais en 3D, où l'on peut toucher, regarder et poser des questions."

L'immersion est totale et la nuit, les membres de l'association dorment dans ces tentes, sur de la paille. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Pas de téléhpones portables ou autres technologies sur le camp, tous se débrouillent avec les moyens de l'époque. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

L'association est à Monts-sur-Guesnes jusqu'au dimanche 17 mars après-midi. Des conférences sont aussi prévues sur l'histoire napoléonienne pour ces dixièmes journées de l'Histoire de Monts-sur-Guesnes.