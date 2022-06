Le polar écrit en captivité par Jean Zay réédité à Orléans, 80 ans après

Comme une clarté dans la nuit. En 1942, Jean Zay est incarcéré depuis un an à la maison d'arrêt de Riom (Puy-de-Dôme) : l'ancien député radical du Loiret et ancien ministre du Front Populaire est devenu un symbole honni par le régime de Vichy qui l'a condamné, au terme d'un procès inique, à une peine de déportation à vie commuée en internement en métropole. Le 20 juin 1944, la Milice le fera sortir de prison pour l'abattre dans l'Allier.

Jean Zay, ministre du Front populaire © AFP - AFP

Lors de sa captivité, Jean Zay écrit énormément. Son récit de captivité, ses réflexions sur la politique, ses projets de réforme pour la France : tout cela sera publié à titre posthume en 1945 dans le livre "Souvenirs et Solitude", unanimement salué, et disponible en version poche depuis 2011. Ce qu'on sait moins, c'est que, pendant sa détention, Jean Zay écrivit aussi un roman policier. Intitulé "La bague sans doigt", ce polar est édité en 1942 sous le pseudonyme de Paul Duparc - allusion à la rue du Parc à Orléans où était située la maison natale de Jean Zay. Devenu introuvable, le titre est aujourd'hui réédité à Orléans par les éditions Le Mail. Rencontre avec son président, Jean-Pierre Delpuech.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de rééditer ce roman policier écrit par Jean Zay ?

Il faut faire vivre la mémoire de Jean Zay : la réédition de ce livre s'inscrit pleinement dans cette ambition. On connaît souvent son travail d'auteur à travers "Souvenirs et Solitude", qui est une œuvre formidable qu'il faut lire et relire ; mais il y avait aussi ce roman policier, un peu tombé dans l'oubli, et qui dévoile une facette méconnue de Jean Zay. L'idée de rééditer ce titre, pour qu'il soit accessible à tous, a ainsi germé.

Le terme "polar" n'était pas aussi utilisé à l'époque qu'aujourd'hui, mais il s'agit bien de cela, dans ce livre...

Oui, c'est un livre tout à fait représentatif des romans policiers que l'on pouvait écrire avant-guerre, à cela près qu'il est servi par une écriture exceptionnelle : un sens du récit, des personnages formidablement campés, une histoire très prenante, qui a pour cadre les bords de Loire à Blois et l'Egypte que Jean Zay avait découverte lors d'un voyage officiel comme ministre de l'Education Nationale et des Beaux-Arts. N'oublions pas non plus que Jean Zay était avocat, il aimait et il savait écrire : c'est encore aujourd'hui un réel plaisir de le lire.

On peut dire, sans mauvais jeu de mot, que ce roman policier fut une forme d'évasion pour Jean Zay ?

Le terme "évasion" est bien trouvé : Jean Zay, qui d'ailleurs fait évader son personnage à plusieurs reprises dans "La Bague sans doigt", s'évade effectivement par l'écriture. Il faut se représenter un homme d'Etat, qui se retrouve incarcéré à la suite d'un procès inique, et qui continue de lutter avec son intelligence et avec sa plume. Il a d'ailleurs une "production" considérable pendant toute cette période de captivité : des notes, des études, des réflexions... Mais aussi, donc, et pour se détendre, ce roman policier savoureux.

Ironie de l'histoire, "La bague sans doigt" a été édité en 1942 par un éditeur pétainiste !

Effectivement, c'est René Julliard qui le publie, et qui avait déménagé sa maison d'édition, Sequana, de Paris à Vichy. Jacques Kayser, un ami de Jean Zay, les a mis en relation pour ce projet, et René Julliard a même rendu visite à Jean Zay en prison. Mais le texte était sorti de cellule de façon secrète, caché dans le landau d'Hélène, la fille de Jean Zay, lors des visites de sa femme, et surtout, il a été édité sous pseudonyme. Malheureusement, très vite après la sortie du livre tiré à 9 000 exemplaires, le nom réel de l'auteur a été éventé, et évidemment la presse collaborationniste s'en est emparée, cela a été de nouveau un déferlement de haine envers Jean Zay dont les conditions de détention ont d'ailleurs été durcies après cet épisode.

80 ans après, il y a donc une certaine émotion à relire ce texte...

Je le crois. Revenons au terme "évasion" : Jean Zay aurait-il pu s'évader de prison, au sens premier du terme, comme y parvint Pierre Mendès-France ? Jean Zay s'est beaucoup posé la question, c'était pour lui une question très difficile, car c'était mettre potentiellement en danger sa femme et ses deux filles. Il ne l'a pas fait et a préféré s'évader par l'écriture. Et au final, c'est bien un écrivain qui s'est révélé.

Jean Zay, La bague sans doigt, Editions le Mail, 15€, parution le 30 juin prochain.