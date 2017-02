Le polar s'invite à Sorgues

Sorgues accueille samedi la 34e convention autour de la littérature policière. Au programme : des rencontres, des projections de films, des séances de dédicaces. Plusieurs auteurs seront sur place, dont Roger Martin et Michel Embareck. L'occasion de rappeler que le polar est un genre bien vivant.

La 34e convention autour de la littérature policière débute samedi à 14h30 au pôle culturel Camille Claudel de Sorgues. Elle devrait s'achever tard dans la nuit.

Plusieurs auteurs et réalisateurs seront au rendez-vous : Roger Martin, Michel Embareck, David Embrose ou encore Marc Georges.

Le genre policier est très attractif... et très vendeur. Aujourd'hui, un livre vendu sur quatre est un roman policier. Vingt millions de "polars" sont vendus chaque année en France. C'est une manne pour les maisons d'éditions, pour les librairies et les grandes enseignes. Sarah est chef du secteur "livres" du magasin Cultura de Sorgues, elle bichonne l'alcôve "polar" :

"Cela représente 7% du chiffre d'affaires annuel de tout le rayon librairie. Et dans les librairies indépendantes, le pourcentage peut monter à plus de 12%". (Sarah)

Quasiment toutes les maisons d'édition ont lancé "leur" collection de romans policiers : il y a aujourd'hui plus de 80 collections différentes.

Et le polar nourrit de nombreuses manifestations, conventions, festivals... à l'image du Festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon. Chaque année à l'automne, ce rendez-vous attire à la Chartreuse entre 6.500 et 7.000 visiteurs. Les retombées économiques sont très importantes pour Villeneuve et les alentours, souligne Corinne Tonelli, la coordinatrice du festival :

"Les festivaliers font marcher l'économie, en logeant dans les hôtels et en allant au restaurant. Et la préparation du festival fait travailler des acteurs locaux : des imprimeurs, des agences de com', des taxis, des hôteliers..." (Corinne Tonelli)

Qu'est-ce qui plaît autant, dans la littérature policière ? C'est la variété des genres. Il y a en a pour tous les goûts : thriller, roman historique, roman noir, cyber-polar... et même polar jeunesse, pour les plus petits !

Roger Martin est un auteur de polars vauclusiens. Il le dit : ce qui en fait la popularité du genre, c'est sa diversité :

"Le polar est un arbre fruitier avec des fruits différents à chaque branches. Cela va des énigmes à la Agatha Christie aux affaires de serial killers,, en passant par la politique." (Roger Martin)