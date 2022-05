Les travaux au pôle des énergies de Bourganeuf enfin terminés

C'est la fin de plus de deux ans de travaux pour Marylène Pouget Chauvat, l'adjointe au maire de Bourganeuf en charge du projet de rénovation du musée de l'électrification, devenu le pôle des énergies . Et elle est très fière du résultat. "Écoutez, il faut venir voir parce que perso, je trouve que c'est magnifique. C'est très intéressant et surtout il est très au goût du jour." Un projet qui a coûté plus de deux millions d'euros, financé à 70% par l'état.

Auparavant, le musée était sur un seul étage avec cinq pièces en enfilade. Mais aujourd'hui, tout a changé. De nombreux murs ont été détruits pour laisser entrer de la lumière. À l'étage, on trouve des maquettes, des affiches, des pièces de collection, une tablette interactive pour traquer sa consommation d'énergie et des vidéos d'archives.

Faire rentrer dans le XXIᵉ siècle ce musée

Des changements nécessaires pour Jean-Michel Verdier, le président de l'association des Amis du musée de l'électrification. Pour lui, il fallait faire rentrer dans le XXIᵉ siècle ce musée qui a ouvert ses portes en 1998. "Il avait plusieurs raisons de le faire évoluer. D'abord, les questions énergétiques ont évolué et sont au centre des débats aujourd'hui. Et puis, en plus, c'était un projet muséographique d'il y a plus de 20 ans, avec les techniques de présentation, de scénographie de l'époque, donc c'était quand même un peu vieux. Maintenant, il y a un bel outil !"

Si vous voulez voir ce tout nouveau pôle des énergies, il sera ouvert pour la première fois au public lors du week-end de l'Ascension.