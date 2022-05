Monument préféré des Français : le Pont Transbordeur de Rochefort en lice pour la Nouvelle-Aquitaine

Le pont transbordeur de Rochefort-Échillais deviendra-t-il le Monument préféré des Français cette année ? France Bleu et France 3 sont partenaires de l'édition 2022 de l'émission. Le Monument préféré des Français sera à nouveau diffusée sur France 3 courant septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine. Une nouveauté : cette année, les Français sont invités à choisir le monument qui représentera leur région, parmi trois propositions.

Le vote régional s’est ouvert ce lundi 9 mai et sera clôt le vendredi 27 mai. Les trois monuments soumis au vote en Nouvelle-Aquitaine sont l'Église Monolithe de Saint-Émilion en Gironde, le Château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne et le Pont Transbordeur à Rochefort et Échillais en Charente-Maritime.

Dernier pont transbordeur en activité en France

Depuis l'été 2020, le transbordeur a retrouvé l'aspect qu'il avait le 29 juillet 1900, jour de son inauguration. Après quatre ans de fermeture et des travaux titanesques retardés par la crise sanitaire, le pont de Rochefort a pu rouvrir au public. Un chantier à 28 millions d'euros, qui a notamment permis de refaire intégralement le tablier du pont : la partie métallique qui traverse le fleuve Charente à 40 mètres de haut, et porte le chariot auquel est reliée la nacelle qui convoie les passagers juste au-dessus de l'eau.

Propriété de l'État et confié en gestion à la Communauté d'agglomération de Rochefort, le pont transbordeur de Rochefort est le dernier toujours en activité en France, construit par Ferdinand Arnodin. C'est d'ailleurs l'entreprise héritière de cet ingénieur et industriel du Loiret qui a mené la rénovation complète du pont.

Un peu d'histoire

Comment relier Rochefort et Échillais sans gêner la navigation des bateaux ? La question se pose au XIXe siècle, alors qu'une alternative au bac est envisagée. Il faut penser aux navires imposants de l'Arsenal de Rochefort. Mais la circulation est de plus en plus importante et les rotations ne suivent pas la cadence. La marée basse, les conditions météo défavorables ou les courants trop forts empêchent souvent les bateaux de traverser.

En 1897, le projet de pont à transbordeur de Ferdinand Arnodin est retenu. Les travaux débutent l'année suivante et durent 27 mois. Inauguré le 29 juillet 1900, le pont transbordeur du Martrou fonctionne jusqu'en 1967. Il est ensuite remplacé par un pont à travée levante en 1967, lui-même détruit en 1991 au profit du nouveau Viaduc de l'estuaire de la Charente. Après une longue période d'abandon, le Pont Transbordeur a repris du service en 1994 pour les piétons et les cyclistes. Jusqu'à sa fermeture entre 2016 et juillet 2020.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Rocher et la Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe en Haute-Loire

La Villa La Casamaures à Saint-Martin-le-Vinoux en Isère

Le Moulin à Papier Richard de Bas à Ambert dans le Puy-de-Dôme

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La Maison de Louis Pasteur à Arbois dans le Jura

L'Abbaye de Fontenay à Marmagne en Côte-d’Or

Le Château de Bazoches à Bazoches dans la Nièvre

BRETAGNE

La Chapelle de la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc en Côtes-d'Armor

Le Château du Taureau à Plouezoc'h dans le Finistère

Le Haras national d’Hennebont à Hennebont dans le Morbihan

CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Domaine de George Sand à Nohant-Vic dans l'Indre

Le Château d’Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire

Le Palais Jacques Cœur à Bourges dans le Cher

CORSE

La Maison Bonaparte à Ajaccio en Corse-du-Sud

Le Site préhistorique de Filitosa à Sollacaro toujours en Corse-du-Sud

La Citadelle de Calvi en Haute-Corse

GRAND EST

Le Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling dans le Haut-Rhin

Le Musée de la Faïence et Moulin de la Blies à Sarreguemines en Moselle

Le Fort de Schoenenbourg à Hunspach et Ingolsheim dans le Bas-Rhin

GUADELOUPE / OUTRE-MER

L'Habitation Zévallos à Le Moule en Grande-Terre

L'Église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre en Grande-Terre

Le Fort Delgrès en Basse-Terre

HAUTS-DE-FRANCE

Le Centre historique minier de Lewarde dans le Nord

Le Domaine de Chaalis à Fontaine-Chaalis dans l'Oise

Les Hortillonnages d’Amiens à Amiens, Rivery, Camon et Longueau dans la Somme

ÎLE-DE-FRANCE

La Basilique de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis

La Colonne de Juillet à Paris

Le Château de Vaux-le-Vicomte à Maincy en Seine-et-Marne

NORMANDIE

Le Palais Bénédictine à Fécamp en Seine-Maritime

La Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg et le Sous-Marin Le Redoutable à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche

Le Château de Carrouges dans l'Orne

NOUVELLE-AQUITAINE

L'Église Monolithe de Saint-Émilion en Gironde

Le Château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne

Le Pont Transbordeur à Rochefort et Échillais en Charente-Maritime

OCCITANIE

L'Abbaye Saint-Martin-du-Canigou à Casteil dans les Pyrénées-Orientales

Le Gouffre de Padirac dans le Lot

Le Viaduc de Millau à Millau et Creissels dans l'Aveyron

PAYS DE LA LOIRE

Le Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien en Mayenne

La Cité Radieuse de Rezé en Loire-Atlantique

La Maison de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard en Vendée

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR