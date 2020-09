Le pont Colbert à Dieppe est classé aux Monuments historiques

Le pont Colbert, à Dieppe, classé aux Monuments historiques. La Commission nationale de l’architecture et du patrimoine a dévoilé sa décision ce jeudi. Lui qui fut un temps menacé pour être remplacé par un pont plus moderne est sauvé à tout jamais.

C'est la sénatrice de Seine-Maritime Catherine Morin Dessailly qui l'a annoncé sur Twitter ce jeudi matin: la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine a voté à l'unanimité pour le classement du pont Colbert, à Dieppe, aux Monuments historiques.

Le pont Colbert est un pont en fer tournant, qui relie le centre ville de Dieppe au quartier du Pollet. Il date de 1889 - la même année que la Tour Eiffel - il fonctionne toujours avec son mécanisme hydraulique d'origine et les Dieppois en sont très fiers.

Le Comité de sauvegarde du pont Colbert, qui se bat depuis sept ans, savoure sa victoire : "Évidemment, on est hyper contents, s'exclame le président de l'association Pascal Stefani. "Et surtout parce que la Commission a voté le classement à l'unanimité. Ça veut dire qu'aucune personne qui n'a émis un doute sur le bien fondé de notre action."

Que va changer pour le pont Colbert son classement aux Monuments historiques? Désormais reconnu au plan national, il pourrait être davantage visité. D'autre part, c'est l'arrivée d'un nouveau financeur arrive: l'Etat, qui "pourrait intervenir à hauteur de 20 à 40% pour assurer la rénovation du pont", selon Pascal Stefani.

De nombreux Dieppois ont utilisé comme excuse la fermeture du pont Colbert pour arriver en retard à l'école

En 2013, le port de Dieppe envisageait de remplacer le pont Colbert par un autre pont, plus moderne. Il doit son salut au Comité de sauvegarde: "Si on n'était pas intervenu, ce pont n'existerait plus, affirme son président. "L'appel d'offres était quasiment en train d'être passé. Et on a dû monter jusqu'à l'Europe!"

Le comité de sauvegarde du pont Colbert est décidé maintenant à se battre pour qu'il ne soit pas automatisé. Aujourd'hui, c'est encore un pontier qui a charge de l'ouvrir, selon les besoins.

Le pont Colbert fait véritablement partie de l'ADN de Dieppe. Lorsqu'il a fêté ses 130 ans en 2019, les habitants avaient tous une anecdote à raconter: il y a ceux qui sautaient du pont, ceux qui donnaient comme excuse le pont fermé pour arriver en retard en classe et même ceux, superstitieux, qui passaient le pont à genoux pour améliorer la santé d'un membre de leur famille!