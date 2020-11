Le pont d'Avignon et le Palais des papes rouvrent le 15 décembre avec les musées, théâtres et cinémas

Le Palais des papes et le pont d'Avignon se préparent à rouvrir le 15 décembre, tout comme les musées, les théâtres et les cinémas de Vaucluse. Les horaires sont aménagés pour respecter le protocole sanitaire.

L'office de tourisme d'Avignon rouvre ses portes à partir de ce mardi 1er décembre. Son équipe se met à disposition du public et des acteurs locaux pour soutenir l’activité et les initiatives en cette période de fêtes. En ligne de mire, la réouverture du Palais des papes et du pont d'Avignon le 15 décembre.

Des jauges et des horaires aménagés pour gérer les flux

Ces deux sites phares de la cité papale seront prêts à recevoir du public à cette date avec des propositions permettant de visiter en toute sécurité, avec des horaires aménagés. Des jauges seront aussi en vigueur pour réguler les flux. Un système de billetterie en ligne avec créneaux horaires à réserver en amont des visites ou au 04 32 74 32 74 est déjà en place pour la visite du Palais.

Les histopad, ces outils de visite en réalité augmentée permettant la reconstitution en 3D des salles du Palais des papes et une immersion dans l’époque médiévale, seront mis à disposition des visiteurs, avec des mesures sanitaires spécifiques. Les jardins du Palais des Papes seront également accessibles.

Même protocole que pendant le précédent couvre-feu

L'office de tourisme d'Avignon annonce que les visites guidées reprendront aussi dès le 15 décembre : visites insolites, découverte des traditions de Noël en Provence et plusieurs surprises sont prévues pour animer les vacances de Noël.

A partir du 15 décembre, la culture respire à nouveau avec la réouverture des musées, des théâtres et des cinémas "avec les "mêmes protocoles" que pendant la période de couvre-feu, a expliqué la ministre de la Culture. Une tolérance sera permise pour les spectateurs des séances se terminant à 21h, munis de leur ticket comme justificatif, pendant le prochain couvre-feu qui démarrera le 15 décembre également.