Le pont de pierre fête ses 200 ans à Bordeaux

Le pont de pierre à Bordeaux fête ce dimanche 1er mai son bicentenaire. Pour l’occasion la ville et la Métropole ont prévu plusieurs mois de festivités.

Le pont de pierre a été ouvert au public le 1er mai 1822. Si sa construction a été décidé par Napoléon 1er, c’est finalement sous le règne de Louis XVIII qu’il voit le jour.

Le jour de son inauguration, le pont est donc dénommé « pont Louis XVIII ». Certaines représentations montrent les médaillons sculptés ainsi. Puis sous le Second Empire, il semble avoir été appelé « pont Napoléon ». Mais le public a toujours préféré l’appellation « pont de pierre ». Celle ci vient sans doute du fait que c’est le premier pont en pierre de la ville.

Depuis décembre 2002 le pont est classé Monument Historique. De nombreux travaux sont effectués régulièrement pour le consolider et le renforcer, les prochains sont prévus pour 2024. En attendant la ville de Bordeaux et la Métropole ouvrent ce dimanche les festivités de son bicentenaire.

Au programme : une exposition en plein air installée aux têtes du pont, place Bir-Hakeim et place Stalingrad, une exposition organisée aux Archives de Bordeaux Métropole, des collectes d’archives, un concours de photo et de nouvelles, des balades urbaines, une grande fête populaire le 14 juillet prochain et bien d’autres choses encore. Tous les détails sont à retrouver sur le site de la ville.