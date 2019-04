Le Pont du Gard reverse l'intégralité des recettes d'un week-end pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Le Pont du Gard vient lui aussi au secours de Notre-Dame de Paris. L'intégralité de la recette de la billetterie réalisée le week-end des 27 et 28 avril sera destinée à la reconstruction de la cathédrale incendiée.

Gard, France

Entre monuments historiques qui appartiennent au patrimoine mondial, on se serre les coudes. Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir, le président du Pont du Gard a décidé d'apporter sa pierre à la reconstruction du bâtiment. Les 27 et 28 avril prochain, l'intégralité de la billetterie sera reversée à la fondation qui gère les dons. Jusqu'à la fin de l'année, les visiteurs pourront également payer leur billet 1 euro de plus par solidarité.

"Nous avons en charge le Pont du Gard, donc nous savons ce que c'est que de travailler à la restauration et à la conservation du patrimoine. C'est une responsabilité énorme. C'est notre devoir que de le faire."

Patrick Malavieille, président du Pont du Gard Copier

Le Pont du Gard avait déjà été solidaire de Palmyre en Syrie lorsque la ville a été détruite. Il était aussi intervenu après la destruction des grands bouddhas par les talibans de Bâmiyân en Afghanistan.