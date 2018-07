Nîmes, France

Il n'y a pas que le Pont du Gard dans le Gard ! Un autre pont antique romain vient d'être distingué : le pont Tibère de Sommières est désormais inscrit aux monuments historiques.

Reconnaissance pour le joyau de Sommières

Grâce à cette inscription, le monument est assuré d'obtenir des subventions. "Elle permettront de réaliser des travaux, comme remplacer des pierres altérées", explique Fabienne Jones-Duncan, guide au service patrimoine de la ville. Ce pont romain (construit au Ier siècle avant J-C sous l'empereur Auguste et non pas sous Tibère comme on l'a longtemps crû) est l'un des rares édifices de l'époque encore "conservé entier, utilisé de nos jours et habité depuis le Moyen-Age".

"La fierté" des Sommiérois

Ce pont romain gagne encore plus en notoriété grâce à cette inscription. De quoi attirer des touristes supplémentaires. Les habitants de la commune eux sont très fiers de cette reconnaissance. Assise sur un banc, au bord du Vidourle, qui coule sous le pont, Monique savoure la vue : "Depuis que je suis à Sommières, j'aime ce pont. On pose les yeux dessus et ce n'est pas fatigant", dit-elle. Pour Jeanine, cette inscription aux monuments historiques, suscite tout simplement , la "fierté".

Prochaine étape après l'inscription, le "classement" du monument au niveau national. La procédure est en cours.