Le pop corn est de retour dans les salles de cinéma de Dordogne

Dès l'ouverture de la porte de la salle, au cinéma Rex de Sarlat, on entend les mâchoires mastiquer. Ils sont nombreux, ce mercredi 16 février, a avoir acheté des gros pots de pop corn. Depuis le 3 janvier, il était interdit de manger et boire dans les salles de cinéma comme dans les stades et les transports. Alors forcément, Ouarda a sauté sur l'occasion. "Ça fait du bien, c'est comme un nuage", sourit-elle la bouche pleine.

Un mois et demi sans grignoter

Quelques rangs derrière, Sacha a déjà presque terminé son pot, alors que la séance n'a même pas encore commencé. "C'est le but du cinéma de manger du pop corn ! Des fois je me lève au milieu du film, je vais en chercher d'autres, et je reviens, jure-t-il. Je suis un grand grand fan."

Et pourtant, ce grand retour n'est pas apprécié par tout le monde. Arlette a cédé et en a acheté un pot pour son neveu, mais elle aurait préféré que l'interdiction de manger et de boire dans les salles dure un peu plus longtemps. "Je déteste ça, j'ai horreur du bruit, de l'odeur. Quand on arrive au fond du seau et que ça gratouille, ça raisonne c'est horrible !" Et puis il y a ceux qui sont encore plus radicaux. Pierrick s'est installé au troisième rang, exprès pour être à bonne distance des grignoteurs. "Entre les gens qui se disputent parce qu'il y en a un qui bouffe plus que l'autre, les gens qui renversent à l'entrée de la salle et qui pourrissent tout... Les mangeurs de pop corn, ils sont terribles ! Ca m'est déjà arrivé de ne pas prendre un siège parce que l'allée était pleine de pop corn !"

5 à 10 % du chiffre d'affaires

Pour Arnaud Vialle, le propriétaire du cinéma de Sarlat, le pop corn ne représente pas une part importante du chiffre d'affaires, mais c'est un complément financier non négligeable pour les petites salles comme celle-ci. "Et puis surtout, cela fait partie de la fête, ça fait partie d'une sortie. Et on voit bien que finalement, la situation sanitaire ne fait pas forcément peur aujourd'hui aux gens", ajoute-t-il.

Maintenant que cette échéance est passée, le propriétaire du cinéma attend la prochaine : le 28 février prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les salles.