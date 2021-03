Le port de commerce de Roscoff illuminé en vert pour la Saint-Patrick

Presque personne ne peut en profiter à cause du couvre-feu, mais le port de commerce de Roscoff (Finistère) s'est mis aux couleurs de l'Irlande pour célébrer la Saint-Patrick. Chaque nuit de 20h à 7h, entre le 11 et le 21 mars, la gare maritime et la galerie piétonne du port de commerce sont illuminées en vert.

Le port le plus proche de l'Irlande

Jean-Paul Chapalain, président de la CCIMBO Morlaix (gestionnaire du port de commerce de Roscoff Bloscon), veut ainsi afficher "la force de nos relations d’amitié et de partenariat avec l’Irlande. N’oublions pas que le port de Roscoff est le port français et européen le plus proche de l’Irlande."

En France, les ports de Saint-Malo, Cherbourg et Dunkerque participent eux aussi au Global Greening, opération lancée en 2009 par Tourism Ireland (l'agence nationale chargée de promouvoir le tourisme sur l’île d’Irlande) et le ministère des Affaires étrangères irlandais. Elle consiste justement à profiter de la fête nationale irlandaise pour illuminer en vert des édifices publics ou des sites touristiques comme l'Opéra de Sydney, les chutes du Niagara ou le Palais princier de Monaco.

Plus de 500 bâtiments illuminés en vert dans le monde

Pour Monica MacLaverty, directrice Europe du Sud pourTourism Ireland, c'est "l’occasion de braquer les projecteurs sur l'Irlande et de mettre en avant les liens entre la France et l'Irlande pour célébrer la Saint-Patrick. Cette année, plus de 500 monuments et édifices à travers le monde seront illuminés en vert et nous souhaitons la bienvenue aux ports de Cherbourg, Roscoff, Saint-Malo et Dunkerque, qui desservent les formidables liaisons maritimes entre nos deux pays. Nous nous réjouissons d'accueillir de nombreux visiteurs français sur l'île d'Irlande lorsque les restrictions seront assouplies, et nous pouvons leur assurer que nous leur réserverons un accueil de « Cent mille Bienvenus » dignes de notre réputation."

La galerie piétonne du port de commerce de Roscoff affiche elle aussi la couleur de l'Irlande. - I.Créac’h / CCIMBO Morlaix

D'autres collectivités bretonnes ont pris des initiatives particulières autour de la Saint-Patrick, comme Guingamp, le Guilvinec, ou encore Mellac. La commune voisine de Quimperlé est jumelée avec un petit village du comté de Kilkenny.