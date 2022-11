Le port de Dieppe mis à l'honneur à Londres : le tableau de William Turner exposé à la National Gallery

Un port normand est mis à l’honneur à Londres. Le port de Dieppe est exposé à partir de ce jeudi à la National Gallery, au cœur de la capitale anglaise. Il s’agit d’un tableau du peintre britannique William Turner. Cette œuvre n’était pas revenue en Angleterre depuis près de centre ans, c’est donc un petit événement outre-Manche.

Au cœur de cette toile immense, le soleil, comme souvent avec Turner. Le plus célèbre peintre britannique s’était d’ailleurs vu reprocher ces couleurs jugées trop chaudes, trop méridionales, lorsqu’il avait exposé cette œuvre pour la première fois. Au début du XIXe siècle, les Anglais qui voyagent, comme Turner, passent très souvent par Dieppe, destination évidente depuis les ports du Sud-Est de l’Angleterre, Brighton par exemple.

"C’est un message très positif en termes de relations franco-britanniques"

Il peint ce tableau à partir de croquis réalisés sur place en 1821. Ce n'est pas une peinture à l’identique, il a voulu magnifier les lieux précise Christine Riding de la National Gallery. "Vous pouvez reconnaître l’hôtel d’Anvers sur le quai Henry IV. Il y a aussi des églises et d’autres édifices caractéristiques. Dans une période d’après-guerre, après Waterloo, c’est un message fort que de peindre un port Français de cette manière. Un endroit à la fois riche et dynamique, à une période où l’on peut imaginer que les Britanniques et les Français éprouvaient encore de l’animosité. Mais Turner s’en libère aussitôt. C’est un message très positif en termes de relations franco-britanniques".

Une ode à la paix

Turner a peint des batailles navales dantesques, celles des guerres napoléoniennes l’ont beaucoup inspiré. Avec le port de Dieppe, il peint toujours la mer et les bateaux, mais l’artiste a changé de point de vue. Il glorifie cette fois la paix et le commerce maritime, il en donne même une vision romantique.

