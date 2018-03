La saison redémarre sur les canaux de Bourgogne et du Nivernais. Ils drainent, chaque année, de nombreux touristes à travers le département et notamment des plaisanciers. Un millier par exemple sur le Canal de Bourgogne.

Saint-Florentin, France

Le port de Saint-Florentin est l'un des plus importants du Canal de Bourgogne. Ce dernier, long de 242 kilomètres, relie le bassin de la Seine à celui du Rhône. Equipé d'une capitainerie depuis deux ans, le port permet d'accueillir jusqu'à soixante-dix bateaux en hivernage. Comme celui de ce couple de plaisancier allemand : On habite en Allemagne, tout au sud, au bord du Rhin et puis nous avons décidé de faire un grand tour avec le bateau vers le Pays-Bas et puis nous avons fait un retour par le Canal de Bourgogne. Nous avons découvert le port de Saint-Florentin il y a deux ans et depuis nous laissons notre bateau chaque hiver ici. Le village est joli, c’est calme et il y a du bon vin explique Gerhard Teufel avec un large sourire.

Un couple de plaisancier allemand qui met son bateau l'hiver au port de Saint-Florentin © Radio France - Isabelle Rose

Il faut dire que les collectivités ont mis les moyens pour faire en sorte que le port de plaisance de Saint-Florentin devienne un lieu agréable et recherché par les plaisanciers. Une capitainerie a été entièrement aménagée il y a deux ans ainsi que les pontons. Depuis, les soixante-dix places d’hivernage ont été rapidement occupés. A tel point que cette année la longueur du quai d’honneur a été doublée pour permettre d’accueillir encore plus de bateaux au mouillage explique Yves Delot, le président de la communauté de communes Serein et Armance. «Cela va nous permettre de recevoir encore plus de monde. Pour l’hiver prochain, nous avons déjà beaucoup de places de retenues donc il va y avoir au moins une trentaine de bateaux supplémentaires. C’est déjà une réussite se réjouit Yves Delot.

Selon Bertrand Specq, directeur territorial Centre-Bourgogne pour Voies Navigables de France, il faut multiplier les actions pour rendre le Canal de Bourgogne encore plus attractif. Des aménagements sont encore possibles le long de la voie d’eau. Il faut notamment s’appuyer sur le vélo route qui draine des familles, des touristes or plaisanciers mais aussi des habitants du territoire. VNF va aussi moderniser les écluses entre Migennes et Saint-Florentin puisque l’on sait très bien qu’il est très important d’avoir un réseau modernisé.

Pour attirer de nouveaux touristes, VNF a même misé sur des idées originales comme le développement du géocaching. Deux cents caches vont être répertoriées tout le long du canal. L’une d’entre elle se trouve au port de plaisance de Saint-Florentin.

lancement de la saison fluviale au port de Saint-Florentin _ Isabelle Rose Copier

Une démonstration se tiendra samedi 31 mars de 14 à 16 heures sur le port de plaisance.